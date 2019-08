Foto: Privat (Move D)

Move Ds aktuellstes Album Building Bridges (Aus Music) wurde zu unserem Album des Monats im Juli gekürt. David Moufangs Affinität für verspielte, deepe und glückliche House-Tunes zeigt nicht nur seine neuste LP, sondern auch vergangene Produktionen wie die Kunststoff-LP. Dass er jedoch lange Zeit von Detroit-Electro beeinflusst wurde, spiegelt sich in seinen Charts aus dem Sommer 1999 wider. Kroks Electrobass Track „Feed Tha Machines“ und Scarcubems „First Day“ werden durch ruhigere Electro-Tunes wie Plaids „Gel Lab“ oder Spacetime Continuums „The Ring“ ergänzt. Am 31.08 spielt Move D auf der Away nebst Leon Vynehall und Spencer Parker im About Blank in Berlin.