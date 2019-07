1986 auf Trax Records erschienen, ist „We’re Rockin‘ Down The House“ der – nun ja – Adonis unter den Vorreitern von zeitgenössischem House. Der Track erschien direkt nach „No Way Back”, mit dem Adonis bekannt wurde.

11. Adonis – We’re Rockin‘ Down The House

9. Frankie Knuckles [feat. Jamie Principle] – Baby Wants To Ride

Unzählige Male wiederveröffentlicht, erschien „Promised Land“ ursprünglich 1987 auf der Bildfläche. Obwohl dieser Klassiker nicht so gospelartig klingt wie andere seiner Klasse (zum Beispiel Kenny Bobiens „I Shall Not Be Moved“), holte sich der Inhalt des Textes sehr wohl Inspiration aus der Gospel-Ecke.

Larry Heard, der sonst eigentlich eher für seine souligen House-Tunes wie „Never No More Lonely“ oder „Can You Feel It?“ bekannt ist, lieferte mit dem erstmals 1986 veröffentlichen „Washing Machine“ einen lustigen, wie auch knallenden Acid House-Hit.

4. Phuture – Your Only Friend

2. Ralphi Rosario – You Used To Hold Me