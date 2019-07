Nachtbraker – Leonardo Ceviche (Nachtbraker)

Nachtbraker alias Maurits Verwoerd war ehedem eine niederländische Literaturhoffnung, bis er sich entschied, den Stift an den Nagel zu hängen und dafür die MPC von ebenjenem runterzunehmen. Seitdem hat die Nachteule (so die deutsche Übersetzung des niederländischen Spitznamens) etliche 12“ auf Labels wie Dirt Crew oder dem eigenen Quartet Series rausgebracht. Mit Leonardo Ceviche nun auch die Numero Due auf dem zweiten Imprint, schlicht Nachtbraker betitelt. Der Titeltrack mit dem verzeihlichen Wortspiel klingt wie eine gut gemachte funky House-Nummer, nicht zu sinister, nicht zu licht. Ein ausgewogenes Tool für das Mid-Size-Tanzspektakel. „One (For Mom)” ist derweil ein solcher Housetrack, wie man ihn auch von Labels wie Quintessential serviert bekommen könnte. Eine feine Analyse der House-Standards. Die B-Seite kommt mit zwei Versionen der gleichen Nummer: „Havel”. Ist das Original eine solide, nicht überspannte Nummer, die Bassline und Pads in den Sandkasten zum Spielen gibt, ist der „Trip Mix” inspiriert von Beat-Scene-Experimentchen, tatsächlich leicht verspult und im richtigen Maße für DJs unspielbar. Lars Fleischmann

Rotciv – Awakening EP (Funnuvojere Records)

Die dritte Katalognummer von Massimiliano Pagliaras jungem Label Funnuvojere Records kommt vom brasilianischen Producer Victor Rotciv, der mit Mister Mistery auch ein eigenes Label betreibt und gemeinsam mit Pagliara bereits als The Rimshooters in Erscheinung getreten ist. Der 5-Tracker des Wahlberliners lässt so gut wie keine Wünsche offen: Der Titeltune verbindet äußerst gelungen Minimal, Acid und Trance mit einem dezenten Disco-Feeling, das sich dann in der Akzentuierung des Viervierteltakts von „Good Spell” noch wesentlich deutlicher ausformuliert findet. Wieder fließender der Groove in „Know The Unknown”. 8-Bit-Bleeps mit einem Progressive-House-Touch. Im deepen „That’s A Lie” wird was von Vampiren gemurmelt, „Intermission” rundet die ausgezeichnete EP als Synthesizer-Ambient-Schaumbad ab. Was oft nur Behauptung bleibt – souverän gestaltete Vielfalt bei dezidierter Disposition –, Rotciv löst dieses Versprechen scheinbar mühelos ein. Hervorragende Platte. Harry Schmidt

SØS Gunver Ryberg – Entangled (Avian)

SØS Gunver Ryberg gelingt erneut der große Wurf. Entangled, der musikalisch verwandte Nachfolger von SOLFALD, besteht aus sechs auskomponierten Tracks, die sich mit Skit-artigen Klangexperimenten abwechseln. Wie von der Dänin gewohnt, ist die vorherrschende Atmosphäre eine dunkle und durchaus neurotische. Man hat von Anfang an das Gefühl, getrieben zu werden und einen festen Griff um sich zu spüren, der keine Entspannung erlaubt. Trotzdem möchte man sich nicht entziehen, denn die wunderbaren organischen Sounds wirken unmittelbar und klingen durch ihre brillante Produktion derart plastisch, dass man sich fasziniert in die industriellen Tiefen mitnehmen lässt. Diese unterstützen teils dumpfe, rauschende Breakbeats („Palacelike Timescale of Black”, „Levitation”). Wenn dann bei „The Presence_ Eurydike” das erste Mal Licht durchscheinen darf, erfreuen die sich verträumt öffnenden Harmonien, die stets mit gewaltigem Bass und Druck in den Mitten daherkommen und so die Nähe der Künstlerin zum Theater verraten. Lucas Hösel