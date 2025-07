Juli 2025: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Kokoroko – Tuff Times Never Last (Brownswood)

Tuff Times Never Last, das zweite Album des Südlondoner Kollektivs Kokoroko, erschafft einen warmen, schimmernden, organischen Jazz-Crossover, verwurzelt in Afrobeats und Soul. Zwischen Crooklyn, Cymande und Common: Während das Debütalbum Could We Be More noch klarer im afrobeat-getränkten Jazzgroove verankert war, zieht Tuff Times Never Last weitere Kreise. Es ist ein Album, das die schwarze Musikgeschichte in sich trägt, aus Westafrika, UK, USA, aber niemals museal wirkt. Der Geist von Loose Ends, Don Blackman oder Sly & Robbie hallt hier genauso nach wie die fragile Melancholie von Neo-Soul-Ikonen à la Common. Nur dass bei Kokoroko nie zitiert, sondern verwandelt wird.

Jeder Track ein dialogischer Moment zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Der Auftakt-Single „Sweetie” gelingt das Kunststück, gleichzeitig kokett und tiefgründig zu klingen. Ein wonky Disco-Groove, der durch elektronische Verfremdung und fragile Horn-Linien eine süßlich-verschobene Atmosphäre erzeugt. Der Beat ist lakonisch, fast schüchtern, das Arrangement aber voller Finesse – wie ein verliebter Blick über die Dächer von Brixton bei Sonnenuntergang. „Closer To Me” gleitet in elegantem Downtempo dahin, mit sanftem Neo-Soul-Flair, wie gemacht für eine Bar mit gedimmtem Licht und leisen Gesprächen. Die Vocals schimmern zurückhaltend, fast flüsternd, während die Bläser vorsichtig atmen, zum Refrain anschwellen und wieder zurückweichen – ein musikalisches Ebbe-und-Flut-Gefühl zwischen Zurückhaltung und Öffnung. „My Father In Heaven” dagegen atmet langsam ein und aus – ein spirituelles Intermezzo, getragen von warmer Harmonie und weicher Intonation. Die Melodie schwebt wie eine Erinnerung durch den Raum, frei von Schwere, erfüllt von einem Gefühl tiefer Güte und Geborgenheit. Musik als tröstendes Ritual. „Idea 5 (feat. LULU)” bringt sanfte Neo-Soul-Vibes mit einer Spur Bossa im Rücken – ganz dezent, wie ein vergessener Sonnenuntergang am Strand von Bahia. Gitarre und Bass tanzen umeinander herum, ein wenig wie Melvin Sparks auf Valium. LULUs Stimme gleitet durch das Stück wie ein innerer Monolog auf Samt. „Three Piece Suit (feat. Azekel” kommt mit einem federnden Afrobeat-Loop daher, der sich nicht aufdrängt, sondern wie eine gute Laune ausbreitet. Azekels Gesang bringt eine Leichtigkeit, die sich im Refrain auflöst wie warmer Wind auf der Haut. Musik, die nicht auffordert, sondern mitnimmt. „Over (Reprise)”, what a beauty. Ein Track wie gemacht für den Sonnenaufgang nach einer langen Nacht. Reduzierter Afro-Downtempo, nur das Nötigste bleibt übrig: eine fragile Harmonie, ein versöhnender Groove, ein letzter Blick. Fast zu schön, um wahr zu sein. Musik wie ein Atemzug.

Wer Afrobeat auf die Zwölf erwartet, wird enttäuscht sein, wer ein modernes Neo-Soul-Afro-Projekt sucht, wird glücklich werden. Die Klarheit der Produktion lässt jedes Instrument für sich sprechen, während der Song selbst wie eine Erinnerung wirkt. An Kindheit, Verlust, Wärme. Kokoroko gelingt hier ein fast filmisches Moment. Was dieses Album von anderen unterscheidet, ist nicht seine Vielseitigkeit, sondern sein Vertrauen: in den Kollektivgeist, in musikalische Offenheit, in das Publikum. Es ist keine Egotrip-Platte, sondern ein Gemeinschaftswerk im wahrsten Sinne. Und das schlägt sich sogar im Cover nieder – gemalt von Luci Pina, inspiriert von Spike Lees Crooklyn und den Coming-of-Age-Nächten Londons, als der Asphalt warm war und alles möglich schien. Tuff Times Never Last ist keine Flucht vor der Realität – es ist ein Soundtrack für die Resilienz. Ein Album, das zwischen Sommerregen und Soultränen seinen Platz findet. Liron Klangwart