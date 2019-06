Peggy Gou – DJ-Kicks (!K7)

DJ-Kicks, die 69ste. Dass !K7 dafür auf Peggy Gou vertrauen, wirkt zwar wenig überraschend, fügt sich aber mehr oder minder nahtlos in die Reihe der bisherigen Compiler ein. Schließlich hat die einflussreiche Mix-Serie ihr Renommee von jeher darauf aufgebaut, angesagte Namen auf dem Zenit ihrer Karriere abzupassen. Im Fall der Südkoreanerin war das höchste Zeit, stand Gou zuletzt doch immer mehr im Fokus einer sich kapitalismuskritisch gerierenden Kontroverse. Omnipräsenz, Warenförmigkeit, Ausverkauf, so lauteten die allerdings ebenfalls wohlfeilen Vorwürfe, die gegenüber der Senkrechtstarterin erhoben wurden. Dass Gou nun offensichtlich gewillt ist, es mit ihrer DJ-Kicks allen recht zu machen, muss in dieser Situation gleichzeitig als Vorzug wie als Problem dieses Mixes wahrgenommen werden. Kaum ein Genre, das Gou nicht bedient: Techno, House, Electro, Acid, Detroit, Bassmusik, Ambient, Drum’n’Bass – you name it. Löblich ist dabei das Konzept der Wahlberlinerin, ihrer eigenen Sozialisation nachzuspüren: Mit dem organischen Dub-Track „Hungboo“ hat sie den ersten Tune integriert, den sie je produziert hat, weitere Exclusives kommen von I:Cube und Pert. Spacetime Continuums „Fluresence“, Aphex Twins „Vordhosbn“ und Andrew Weatheralls Remix von Sly and Lovechilds „The World According To Sly and Lovechild“ markieren einige ihrer wichtigsten Einflüsse. Auch wenn die Selection also alles andere als beliebig daherkommt, mag manches Rezipient*innenohr sich doch ein entschiedeneres Statement gewünscht haben. Dennoch besitzt Gou unbestreitbar ein gutes Gespür für atmosphärische Qualitäten. Wer einen roten Faden sucht, vermag unter der gefälligen Oberfläche, einer verlorenen Gussform gleich, einen Hauch von TripHop aufzuspüren. Harry Schmidt

place: Colombia / place: Georgia (place: music and activism / Air Texture)

Im Jahr 2011 begann das Label Air Texture ein ambitioniertes Compilation-Projekt, das in der Folge Ambient-induzierte Kurationen von Größen wie Deadbeat, Juju & Jordash sowie zuletzt Steffi und Martyn hervorgebracht hat. Die nun neu angelaufene Serie place: music and activism ist die vertonte Meine Stadt-Rubrik mit sozialer Komponente. Die Erlöse gehen an soziale Einrichtungen in den jeweiligen Ländern. Teil eins und zwei rücken Kolumbien und Georgien in den Fokus. Die zwei Länder trennen fast 12.000 km Luftlinie voneinander und doch verbindet sie in ihrer aufstrebenden elektronischen Musikszene eine Gemeinsamkeit, mit der die jetzige Generation die politischen Überwerfungen seit den 90er-Jahren überwinden will. Der Drogenkrieg um das sogenannte Medellín-Kartell, die Korruption sowie die Lossagung von der Sowjetunion und der Kaukasuskrieg prägen die Länder bis heute. Die Aufbruchstimmung in Medellín oder Tiflis wird dabei gerne mit dem wiedervereinten Berlin nach dem Mauerfall verglichen.

Die lokal engagierten DJs, Produzent*innen und Aktivist*innen Juliana Cuervo aus Medellín und Giorgi lakobidze und Sandro Mezurnishvili aus Tiflis gewähren auf den beiden Compilations Einblick in die lokale Szene.Im Fokus stehen Techno, Ambient und experimentelle Electronica. Die bisher geltende Stilrichtung auf Air Texture wird damit auf bekannten Pfaden weitergeführt.

Mit Blick auf die Tracklist sticht bei der kolumbianischen Ausgabe zunächst der Name Adriana Lopez ins Auge. Die in Bogota geborene und aufgewachsene Produzentin hat sich als DJ in Europa mittlerweile einen Namen gemacht, arbeitet mit Developer und Svreca und veröffentlichte zuletzt auf DVS1s Label Mistress. Ihr Track „KWL“ gehört zusammen mit „Silence No More“ von Merino zu den geradlinigsten Stücken der Platte. Der Techno von Adriana Lopez reduziert sich auf Wesentliches, ist toolig und griffig und darum so gut spielbar. Auch Daniel Restrepo war als Astronomical Telegram kürzlich auf Developers Modularz vertreten. Als The Baker steuert er hier ein stringlastiges Ambientstück bei. Ähnlich vertrippt verhält es sich auf Rodolfo Alzates „Ecosistema“, Julio Victorias „Glare“ oder Aleja Sanchez „Cassiopeia“. Gladkazukawiederum ist mit einem Electro-Acid-Hybrid vertreten. Als Teil des Series Media-Kollektivs hatte er an der Seite von Lucrecia Dalt wesentlichen Anteil am Erstarken der elektronischen Musik in Medellín.

Auch im georgischen Pendant geben Ambient und Drone den roten Faden vor. Natalie Beridze etwa arbeitete in der Vergangenheit mit Thomas Brinkmann, Gudrun Gut oder Ryuichi Sakamoto. Auf „Before Sail“ improvisiert sie mit gelayerten Vocalfetzen, Piano-Chords und dumpfen Bässen. „Keys of Rome“ von Mess Montage klingt wie ein warmer Sommertag, den man durch ein Kaleidoskop betrachtet. „Parallel Life“ von Benvol fühlt sich wie der Soundtrack zu im All umherkreisenden Sternenjägern an. SSeq ist in etwa das sphärische Gegenstück zu „Parte Un“ von Gladkazuka, während Greenbeam & Leon für den tooligen und Kohlf und MVMNT für den stringlastigen Technopart stehen. Felix Hüther

The World Of Keith Haring (Soul Jazz)

Nicht nur werden alte Werke von Keith Haring wieder neu entdeckt, auch erfährt das Lebenswerk des 1990 mit nur 31 Jahren verstorbenen US-amerikanischen Street- und Pop Art-Künstlers allgemein wieder neues Interesse. In der Tate in Liverpool findet dieses Jahr die erste große Ausstellung seiner Malereien und Skulpturen in UK statt. Pünktlich dazu veröffentlicht Soul Jazz Records eine Sammlung von Disco, Boogie, Punk- und Funk-Songs, die ihn wesentlich beeinflusst haben. Nicht wenige der Interpreten zählten auch zu seinen Freund*innen, wie Jean Michel Basquiat oder Yoko Ono. Funk und Punk bekommen also auf dem Sampler auch ordentlich Platz. So liefert Damon Harris von den Temptations mit „It’s Music“ eine solide, sonnige Funknummer. Die untergrundige Post-Punk-Band Pylon ist mit „Danger“, einer dancigen Nummer ihres Klassikers Gyrate vertreten. Eher obskur ist auch der queere Ohrwurm „Pak Jam“ der Jonzun Crew, der sich wie alle anderen Songs auch am roten Faden der Tanzbarkeit entlang hangelt. Sehr schön an guten Compilations ist ja, wenn man durch sie Neues für sich entdecken kann. Das ist hier bestimmt der Fall, viele der Bands hatten doch eher eine beschränkte Laufzeit, sind wohl eher Kurzprojekte aus der Kunstszene und dementsprechend schwer „zu kriegen“. Doch hier bekommt man sie, zum Beispiel das synthige „Jeffrey I Hear You“ von The Girls, die später mit ihrem zweiten Hit „The Elephant Man“ wieder auftauchen. Aber auch die allseits bekannten Talking Heads sind zu hören, mit „I Zimbra“ nämlich. Besonders cool und 1980s ist Art Zoyds „Sortie 134 (Part 2)“, an dessen Album-Artwork er zudem mitwirkte. The Golden Flamingo Orchestra sind tatsächlich so cool, wie ihr Name es vermuten lässt, „The Guardian Angel Is Watching“ allerdings wohl der einzige Song, den die Gruppe je veröffentlicht hat. Basquiat tritt in einem, naja, HipHop/TripHop-Track auf. Witzig, reiht sich ein in ein stabiles Arrangement für heiße Sommerabende in der Loftwohnung bei einem Drink mit Freunden. Lutz Vössing