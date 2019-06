Moodymann – Sinner (KDJ)

Kenny Dixon Jr. ist zurück. Diesmal wirklich. Im Plattenladen. Sein letztes Album hat er nur sporadisch bei seinen Shows verschenkt. Jetzt dürfen wieder alle zuhören. Fünf Detroit-House und mehr Tracks, gemacht für cooles Cruisen auf den Freeways der Motor City. Stilistisch Neues gibt es nicht. Dafür altbewährter Moodymann-Style: dicke Funkbässe, gespickt mit klassischen Samples wie Camille Yarbroughs Soul-Funk-Klassiker „Take Yo‘ Praise”. Im Vergleich zu früher wirken seine Tunes heute klarer produziert. Auch seine Stimme, gewohnt schwer sexy übereinandergeschichtet in Stücken wie „I’ll Provide” oder „I Think Of Saturday”, verführt direkter. Mit „Deeper Shadow” und dem Vinyl-only Track „Sinner” gibt es zudem entspannten R&B-Soul für „Long Hot Sex Nights“. Eine Moodymann Trademark-Doppel-12inch eben! Michael Leuffen

Otik – Dioxide EP (Dext)

Liebe Filmemacher unter den Groove-Lesern, hier kommt eine Skript-Idee: Die Hauptfigur will sich, bevor sie zu dieser Electroparty geht (die reißerisch als the real US-shit beworben wurde), noch schnell die handelsübliche Wachmacherpille einverleiben, erwischt aber leider das falsche Behältnis und schluckt stattdessen LSD. Angekommen im Club setzt auch prompt die Wirkung ein (welch Timing!), und statt I-F oder Anthony Rother („the real US-shit“!) erklingt Otiks Dioxide EP, ein Track nach dem anderen: Das entrückt-bleepige Titelstück, dessen herrlich trippiges Sounddesign im zweiten Track aufgegriffen wird, dort kombiniert mit dubbig-housigem Beat und Synthies, die quer durch das Stereopanorama zischen und sich meckernd über unsere*n Tänzer*in lustig machen, und schließlich Bruce Carbons Remix von „Dioxide“ auf abgebremster Drum’n’Bass-Basis. Während alle Gäste szeneüblich-zahm im Groove schunkeln, ausdrucktänzelt unsere Protagonist*in mit – klar (!) -, großen Augen kreuz und quer über die Tanzfläche, um zu guter Letzt zum vollends beatlosen „Thea“ regungslos-verzückt in der Mitte der Crowd zu stehen, während drumherum die berühmte Post abgeht. Ok, vielleicht nicht die dollste Filmidee, aber definitiv eine geniale EP voller abgedrehter Elemente und inspirierter Breakbeats. Call it Psycholectro, oder Musik, wie man sie sich viel öfter wünscht. Mathias Schaffhäuser

Wata Igarashi – Kioku EP (The Bunker New York)

Sound geht durch die Ohren und die Haut in den Körper über, schlägt sich als Erfahrung nieder im sogenannten Körpergedächtnis. Das ist die Art und Weise, wie Erinnerungen als Zusammenspiel von Synapsen, Nerven, Muskeln und ergo Bewegungen im menschlichen Körper entstehen und gespeichert werden. Der Sound-Designer Wata Igarashi beschäftigt sich auf seinem dritten EP-Wurf Kioku (japanisch für Gedächtnis, Erinnerung) auf Bunker eben damit. Der Opener „Body” kommt mit einem harten Stampf-Beat daher, und bei genauem Hinhören, während sich der Körper wie automatisch den Rhythmus hingibt, kann man sich bei Bedarf auch auf die doch komplexeren Strukturen einlassen, die darüber hinwegfegen. „DNA” ist schon subtiler, es klingt wie ein LSD-Surf-Trip über die menschlichen Speicher-Stränge im eigenen Körper. Düster, aquatisch und irgendwie mysteriös. „Gravity” beschäftigt sich wieder mehr mit dem Bezug zur Außenwelt, es scheint, als habe er den Klang eines Flugzeuges am Himmel imitiert und lässt dieses über den Dancefloor kreisen. „Kioku” schlussendlich ist dann wieder abgefahren, fasst all die vorigen Erfahrungen zusammen. Runde Sache. Lutz Vössing