Die Platten der Woche mit Bruce, DJ Heartstring & Narciss, Ma Sha, Reeko und Toribio

Toribio – Tongue in Cheeks EP (Bring Dat Ass)

Als Produzent ist der Brooklyner Musiker César Toribio alias Toribio noch nicht allzu oft in Erscheinung getreten. Könnte sich aber ändern. Toribio, der auch die Band Conclave anführt, in der er House und lateinamerikanische Rhythmen teils handgemacht zusammenbringt (vor zwei Jahren erschien ihr selbstbetiteltes Debütalbum), ergeht sich auf diesen vier Tracks in etwas „dreckigeren” Spielarten von Clubmusik. Da ist der aufgekratzte Electro von „No Pare”, die Ghetto-House-Hommage „Work That Shit”, gefolgt von heftigen Synkopen in „Cimarron Palace”. Am Ende gibt er mit „Anti Narcoleptic” ein Beispiel dafür, wie aufgeweckt Techno dieser Tage noch geraten kann, wenn man bloß genügend fiepende Synthesizer mit einem Perkussions-Freakout kurzschließt. Schmutz? Ja, bitte! Tim Caspar Boehme