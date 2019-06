Marc Romboy

Lieblingstracks:

1. Neil Landstrumm – HL_LM – (Running Back)

2. Time (FR) – Keys Of Gods (Marc Romboy Resyncussion) – (Family Piknik)

3. Max Cooper – Careless feat. Get People (Locked Groove Remix) – (Last Night On Earth)

4. Gui Boratto & Robert Babicz – Human – (Systematic)

5. Redshape – Spark – (Monkeytown Records)

6. Red Axes – Sound Test – (Phantasy Sound)

7. Marc Romboy – Defender – (Oddity Records)

8. Yotam Avni – Manana Manana – (Kompakt Extra)

9. Lone – Temples – (R&S)

10. Marc Romboy – Shooting Stars Never Stop – (Systematic)

Locked Groove

Lieblingstracks:

Locked Groove – Eb and Flow – (Hotflush Recordings) Scb x Wehbba – Red Planet – (Hotflush Recordings) Mayaku – Tamiami Trail – (Wally’s Groove World) Italo Johnson – Italo Johnson 12 – (Italo Johnson) Nightmares On Wax -Back to Nature (Ricardo Villalobos remix) – (Warp) Cosmic Trg – Romanian Deadlift / Exuberant – (Sportiv) Lb Aka Labat – The Scanner EP – (Wolf Music) Kiwi – You want her too / Peeling Oranges – (Paradise Palms) Various Artists – Stilleben 054 – (Stilleben) Psy Def x – Psy Def x EP – (Klasse Wrecks)

Lieblingsalben:

Meetsysteem – Geen Signaal – (Nous’klaer Audio) Ranie Ribeiro – Individuality – ( Duality Research) Special Request – Vortex – (Houndstooth)

Moscoman

Lieblingstracks:

Rex the Dog – Elektromekanik (Kompakt) Whitesquare – Algernon (Whitesquare Series) Auntie Flo – Kabsa (Nicola Cruz Remix) (Disco Halal) Marvin & Guy – Hint of 92 (Permanent Vacation) DJ Tennis – Gordon (Running Back) Man Power – Bullwinkle (NowNowNow) Kiwi & DJ Rocca – Bronze (Crossbreed) Speaking Minds & Amarcord – Drums & Oscillator (Moscoman Remix) (AEON) International N.Y. Rhythms – Poli Ritmo II (Optimo Music) Harmonious Thelonious – Tom Tom (Midnight Shift)

Lieblingsalben:

Simple Symmetry – Gilgamesh EP (Disco Halal) Red Axes – Trips #2: Vietnam (!K7) Jimi Jules – Karma Baby (Innervisions)

OYE Records

Foto: Carys Huws (Oye Records)

Single Charts:

Various – Disco Hamam Vol.5 – (Disco Hamam) KH aka Four Tet – Only Human – (Text) DJ Tabledance/Benedikt Frey – WAR1901 – (Warning) Telephones – From The Vaults 1998-2018 Vol.2 – (European Carryall) Dolphins/JATIBE – Mehr/Entspannung – (Serious Trouble) Wolf Müller Meets The Nile Project – (Nouvelle Ambience) People Plus – Third Space – (Mood Hut) Edward – Hooked On Magic – (Giegling) Eros – Eros02X – (Eros) Goodie Goodie – It Looks Like Love / Super Jock – (South Street Disco)

Alben Charts: