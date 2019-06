AnD konnte zu einem 4-Stunden Live-Set verpflichtet werden, Regis spielt ein besonderes Jungle Set, Mark Reeder zeigt seinen Film „B-Movie‘ + Q&A.

Unter den progressiven Sommerfestivals in Berlin setzt das Krake Festival auf lokale Künstler*innen und kleine Crews, die noch nicht Teil des internationalen Festivalbetriebs sind. Krake-Macher DJ Flush und sein Team haben ein besonderes Gespür für Musiker*innen, die aus einem kompromisslosen Verständnis von Techno und experimenteller Elektronik agieren und aus einer Punk-Attitüde auf Trends und Hypes scheißen.

Das Krake Festival findet in einer Reihe von Orten in Berlin statt, die ziemlich unterschiedliche Stimmungen setzen. Am Montag, dem 22. Juli spielen zum Festivalauftakt Dasha Rush und Cio D`Or vor einer seated audience im Silent Green Kulturquartier, am Donnerstag, dem 25. Juli stellt Paula Temple ihr gefeiertes Debutalbum gemeinsam mit Wa srning als Gast in der Griessmühle vor.

Am Freitag wird es mit Schwefelgelb oder The Horrorist und DIY Synth Installationen experimenteller. Das große Finale erstreckt sich von Samstag bis Montag. Da treten so unterschiedliche Größen der elektronischen Musik wie Otto von Schirach, Dopplereffekt, Ben Sims oder Alienata auf.

Wir verlosen 2*2 Tickets. Bitte schreibt bis zum 24. Juni an gewinnen@groove.de.

Krake Festival 2019

—————–

mon, 22nd july

AMBIENT OPENING

Silent green kulturquartier

DASHA RUSH experimental set with guest

CIO D’OR – live/dj hybrid

—————–

wed, 24th july

NOISE MANIFESTO & WARNING

Griessmuehle

NOISE MANIFESTO curated by PAULA TEMPLE

meets WARNING

SØS GUNVER RYBERG – live

FEMANYST

THE LADY MACHINE

S RUSTON

DJ TABLEDANCE

LUZIE SEIDEL

+ more

—————-

fri, 26th July

UNDERTOW

Urban spree

SCHWEFELGELB – live

THE HORRORIST – live

MARK REEDER + B-MOVIE film screening

MELANIA

+ DIY SYNTH INSTALLATIONS

+ LABEL BOUTIQUE

& much more

—————-

sat, 27th – mon, 29th july

THE KRAKEN

Griessmuehle

OTTO VON SCHIRACH

DOPPLEREFFEKT – live

JENSEN INTERCEPTOR

BEN SIMS

ALIENATA

AnD – live

ARAD – live

JASMINE AZARIAN

MAD MIRAN

RORY ST JOHN

SAMEHEADS SHOWCASE w/ AN-I, DIE ORANGEN & BALANCE CREW

TIGERHEAD

TASHA

TARA IN TIBET – live

& many, many more

Das Early Bird Full Festival Ticket ist noch bis 27. Juli für 50 Euro erhältlich.