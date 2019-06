RHR – Nocturnal Fear (Omnidisc)



Kann Musik ‘vorausdenkend’ sein? ‘Zukunftsorientiert’? Diese Begriffe bietet das Wörterbuch an, wenn man ‘forward thinking’ eingibt, das erste Begriffspaar aus dem Werbetext zu RHRs EP Nocturnal Fear. Und die Antwort kann nur lauten: Natürlich nicht! Sie braucht es nicht zu sein und sollte es besser auch nicht versuchen. Macht RHR ein Glück auch nicht, dafür aber vermittelt er ein Gespür für Gegenwart, für Realität – nicht, weil seine Musik auch etwas Düsteres und Hartes hat. Sondern durch das Klangbild, durch seine Sound-Mélange, die, egal ob er sich in eher Electro-geprägten oder klar technoiden Gefilden bewegt, Klischees ausweicht. Sie nicht bedient, sondern munter darauf los zetert und etwas wagt. Über das einleitende „Colapso“ mit eindeutigem Electro-Bezug und diffus-kaputten Synth-Bässen geht es über den minimalistischen Technotrack „2303“ mit vordergründigem Trance-Tarnnetz und hintergründig-maulenden Analogfröschen hin zum Höhepunkt der EP, dem schnellen und unheimlichen Electro-Techno-Hybrid „Fluxo“, der in seiner Ahnenreihe neben Kraftwerk auch Cabaret Voltaire führt. Und nach knapp fünf Minuten ist alles vorbei und der Kritiker ruft ‚REWIND‘ in die Homeoffice-Stille. Mathias Schaffhäuser

Nocturnal Fear [OMD021] by RHR

Rampa – They Will (Innervisions)



Gregor Sütterlin alias Rampa zeigt mit seinem neuen Release auf dem Berliner Label Innervisions Zähne. Ob das noch als schelmisches Grinsen vor hell erleuchteten Verstärkertürmen zu deuten ist oder der Kiefer bereits im flackernden Bunker mahlt, ist auf den ersten Blick nicht ganz klar. Schließlich schmeißt der Keinemusik-Mitgründer mit der EP They Will mal eben vier Banger raus, die mit aufgepumpten Kicks so groß wie Monstertruckreifen alle Freund*innen der deeperen Houseschiene in Ekstase die Hände nach oben reißen lassen, gleichzeitig aber auch technoideren Genoss*innen jenseits von Summerfeeling und Sangria ein paar ungelenke Bewegungen aus den eingerosteten Knochen entlocken sollten. Zum Beispiel mit dem grimmigen „They Will“, das sich mit großkalibrigen Bässen in Sechzehntel-Salven auf ein drei Kilometer entferntes Ziel kalibriert, ein wenig rumklappert, mit dem ersten Drop den Finger an den Abzug legt und von dort an geradewegs nach vorn drischt und eine glatte Schneise durch die verhuschten Vocal-Samples zieht – bumm! Weniger Techno, mehr House gibt es bei „Tell Me Are We“, auf dem sich Rampa mit den dänischen Elektropoppern von WhoMadeWho zusammengetan hat. Deren Sänger Jeppe Kjellberg suhlt sich mit Falsettgesang in einer fein arrangierten, hin und her wippenden Clubhymne, die mit puristischen Synthies zur Peak Time wohl ebenso gut funktionieren wird wie auf dem Weg in die Arbeit – oder im neuen Werbespot von Kia. Mehr als solide übrigens auch „Lavender Boogie“, ein mit verschleppten Bongos gespicktes Tribal-Masterpiece, das stoisch seine Kreise zieht. Der Blick gesenkt, die Beine schnell. Bleibt eigentlich nur eins zu sagen: Laut aufdrehen. Ordentlich wummern lassen. Christoph Benkeser



S.O.N.S – Lost Tales Volume I (S.O.N.S)



Shibuya, Shinjuku, Shimokitazawa, Shin-Okubo: Die ersten vier EPs von S.O.N.S waren nach vier Bezirken Tokios benannt. Damit ist jetzt Schluss, der französischen Produzent Timothée Victorri nimmt eine softe stilistische Neuausrichtung vor. Mit einer Verbindung von Anonymität und Verknappung sowie einem ausgesprochen umfangreichen Verständnis für die Verknüpfung zentraler Genregruppen der 1990er konnte Victorri innerhalb kürzester Zeit eine umfangreiche Fangemeinde für sich gewinnen. Auf seinen Platten thematisierte er Trance und Jungle-affine Breakbeats, bevor die Revivals so richtig losgingen. Dabei ist Victorri ein Tüftler. Japanischer Synth-Pop aus den 80ern interagiert in seinen Tracks mit den Breakbeat-Samples klassischer Jazz-Funk Stücke, die wiederum von live eingespielten Drums und flirrenden Arpeggios konterkariert werden. Eine dezente Acid-Note ist allgegenwärtig. Er modelliert und hübscht auf, ohne zu viel von den Ecken und Kanten des Ausgangsmaterials wegzunehmen. Strings, Breakbeat und Acid finden sich auch auf der A-Seite seiner neuen Platte. Die wirbelnden Violinen rücken das Stück jedoch in einen fernöstlichen Kontext, der auf der B-Seite noch stärker zum Tragen kommt. „Sheherazaad“ erinnert hier an das percussionlastige, opulente Schlussmoment von „The Prophecy“ auf Shin-Okubo One Night Stand, das bisweilen wie ein Viola Klein-Track wirbelt. Auf „Sheherazaad“ wird es noch eine ganze Spur esoterischer und vertrackter. Er klingt nach Kalabrese, er klingt nach dem Markttreiben auf einem Basar, nach Live-Jam und nach Festivalfloor. Der Richtungsschwenk ist grundsätzlich begrüßenswert, zeigt er doch, dass Victorris Werk noch nicht erschöpft ist. Hierbei muss jedoch betont werden, dass auch auf den vier vorherigen Platten trotz desselben Konzepts nie Stillstand herrschte und fast jeder Track zu überraschen wusste. The Lost Tales Vol. I reiht sich in diesem Zusammenhang in ein überdurchschnittlich starkes Portfolio ein, ohne die Wucht zu erzeugen, wie dies vormals Tracks wie „A New Life (Planet Earth Mix)“, „City Of Fear“ oder „Tribute To The Truth“, die Hommage an Mark Goddard, vermochten. Felix Hüther