Zum nunmehr siebten Mal fand am vergangenen Wochenende das Lighthouse Festival im Westen Kroatiens, nahe des Küstenortes Poreč, statt. Da die Organisatoren aus dem Umfeld der ehemaligen Pratersauna in Wien stammen und der Ort „nur“ rund sechs Stunden mit dem Auto von Wien entfernt liegt, trifft sich hier vor allem ein österreichisches und zu geringeren Teilen deutsches Publikum. Dass von einer der vorbeischippernden Bootspartys auch mal „We’re Going to Ibiza” von den Vengaboys rüberschallte, war daher keine Überraschung. Vieles andere aber schon: Über das weitläufige Gelände waren zahlreiche Bühnen verteilt. Einige fest installiert; andere, wie die HipHop-Poolparty mit der Live From Earth-Gang und dem Heidelberger Rapper Skinny Finsta oder die Party in einer Pizzeria mit Alexander Robotnick, nur temporär. Genoss man gerade eine Pause auf dem Balkon des Hotelzimmers oder am Strand, wehte immer wieder ein schwer zu verortender Bass an, der Lust auf Tanzen machte. Groove war mit zwei Personen vor Ort. Und da vier Augen und Ohren bekanntlich mehr sehen als zwei, stellen Raoul Kranz und Cristina Plett jeweils ihre Highlights vor – in mehr oder weniger chronologischer Reihenfolge.