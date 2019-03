Foto: Presse (Glaskin)

Glaskin – das sind Jonathan und Ferdinand Bockelmann. Das Brüder-Duo hat neben seiner Residency im Münchner Blitz auch bereits mit mehreren Releases auf Hotflush auf sich aufmerksam gemacht. Nun steht mit der nächsten EP gleichzeitig die Geburtsstunde des eigenen Labels YAEL Trip an. Auf You Are Simply A Machine trumpfen die beiden Brüder mit drei Big Room-Gewichten auf, die trotz aller Funktionalität distinktiv agieren. Den Part des Remixens übernimmt hier der Kanadier Ryan James Ford, der sich dafür “Groundwork”, einen pulsierenden Alien Invaders-Track aus einer der früheren Glaskin-EPs, vornimmt und daraus digitalen Tribal-Techno mit sakral-leuchtenden Chords zaubert.

Wir präsentieren den Ryan James Ford Remix von Glaskins “Groundwork” als exklusive Premiere!



Stream: Glaskin – Groundwork (Ryan James Ford Remix)

Glaskin – You Are Simply A Machine (YAEL Trip)

A1 You Are Simply A Machine

A2 Tabernacle

B1 Groundwork (Ryan James Ford Remix)

B2 Oscillating Particles

Format: 12″, digital

VÖ: 22. März 2019