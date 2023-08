Back To The Woods 2023: Festival-Mix von Glaskin

München und qualitativ hochwertige Open-Airs? Das hat Seltenheitswert. Das Kollektiv Kellerkind aber bietet mit Schall im Schilf und Back to the Woods seit geraumer Zeit zwei Veranstaltungen pro Saison unter freiem Himmel, die mit ambitioniertem Booking zu überzeugen wissen.

Letztere hat ihren Platz traditionell in Garching, nahe des Forschungszentrums der TU München, wo sich für gewöhnlich Studierende das Hirn zermartern. Am 26. August hingegen ist das den Raver:innen vorbehalten: Zu Techno und House von internationalen Acts und der lokalen Szene darf bis in den Abend getanzt werden, ehe das BLITZ zur Afterparty bittet.

Die angesprochene lokale Szene repräsentiert das Duo Glaskin, das seit etwa einer Dekade in und um München sein Unwesen treibt. Für uns hat es einen Vorab-Mix aufgenommen, der stilsicher nach vorne prescht und das Pendel das ein oder andere Mal in Richtung Hardgroove ausschlagen lässt – viel Spaß!

Tracklist:

Blue Hour – Straight Up

Jack Addicts – Another World

Isaiah – Stable (Volpe Remix)

Mark Broom – Things

Nicolas Vogler – Engine Room

Truncate – Savage

Rino Cerrone – A1 (Rillis 4)

Ignition Technician – Linus / Last Stop

Alec Dienaar – Conceptual (Stunned Mix) (Unreleased)

Fresko – Inner Funk

Chlär – Intrinsic Drive

Alec Dienaar – Motion (Unreleased)

Glaskin – Heads Up (Unreleased)

Förm – Shalaxo (Red Rooms Remix)

Rosati – Black Box

Glaskin – Cutta (Unreleased)

Oliver Albach – Nonexistent Utopia (SYLK Remix)

Jxxxo & Hers – Namaste

Red Rooms – Behind Enemy Lines

Brendon Braun – Celestial Dance

GROOVE präsentiert: Back to the Woods 2023



26. August 2023, ab 12:00 Uhr

Tickets: ab 39 Euro

Garching-Forschungszentrum

Garching bei München