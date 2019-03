Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundclound und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Von jetzt an stellen wir Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufscharts von einem Store oder Vertrieb vor. Und in der Mitte des Monats versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal mit dabei sind: Industrial Techno-Schwergewicht Ancient Methods, ://about blank-Resident Resom und House- und Disco-Fanatiker San Soda.

Ancient Methods

Silent Signals – Taste Your Joy – Hertz-Schrittmacher IV Horseman – Carve The Hour – Black Verb

Worst Mix Ever No.1 by Black Verb Family Qual – Inject Your Mind – Avant! Sharplines – Heading For Hell – Persephonic Sirens Hypnoskull – Der Neue Held – Ant-Zen DJ Speedsick – No Euphoria – Bank Records Randolph & Mortimer – The Light Molchat Doma – Na Die – Detriti Hakai – Where Common Knowledge is Distorted and Strange – Instruments Of Discipline Codex Empire – Kanaga – aufnahme + wiedergabe

Resom

ohne Wertung

Legowelt – Star Simulator – Clone Records



Dresvn ‎– 3 Trax – Acido Records

Bézier – 府城 EP – Honey Soundsystem

Deniro ‎– Bhote Kukur – Tape Records Amsterdam

Open Spaces ‎– Open Spaces – La Bella Di Notte

Cloud City ‎– T.H.C. – R.A.N.D. Muzik Recordings

As One ‎– Destination Other – Garage Hermétique

Al Wootton ‎– Selah – Trule

(CN)² ‎– Second Movement – Bright Sounds

3KZ ‎– Volvere – Fides

Myon – Polished Vault EP – R.A.N.D. Muzik Recordings

San Soda

Zohra – Badala Zamana – J.M.B.

Joe Claussell – Cosmicdelic Africa Part I – Sacred Rhythm Music Shirley Finney ‎– Pray Again – Savoy Panama Keys – Vyrgin Island (Joe Clausell’s Harvest Remix) – Uzuri Shahid Wheeler ‎– Just One Dance Before You Go – Cat – Mount Zazou Bikaye ‎– Na Kenda – Ensemble Short-Term Memory – Plus Or Minus Two – Séance Centre Titonton – The Explicit EP – Neroli Tkumah Sadeek – I Will Be There – Future Vision Klein & MBO – The MBO Theme – Atlantic

Store: Idle Hands (Bristol)