Schall im Schilf: Gewinnt Tickets für das Festival bei München

Im Münchner Norden steigt am 15. Juli das Tagesfestival Schall im Schilf. Zum mittlerweile elften Mal spielen lokale DJs und internationale Bookings am Garchinger See.



Das Festivalprogramm umfasst 13 Stunden, die Aftershowparty im Münchner Club Blitz nicht mitgerechnet. Das großzügige Gelände zwischen den drei Bühnen bietet genügend Platz, um zu den Sounds von Carista, Job Jobse, Jamie Tiller, Adiel, Bashkka oder Agy3na zu tanzen. Inzwischen sind auch noch ChewChew, Public Possession und Glaskin für das Line-up bestätigt.

Bei uns habt ihr die Chance, 2×2 Tickets für das Schall im Schilf zu gewinnen. Schickt uns dafür bis zum 26. Juni eine E-Mail mit dem Betreff Schall2023 an gewinnen@groove.de. Nennt in der Mail euren vollständigen Namen sowie den vollständigen Namen eurer Begleitung.

Groove präsentiert: Schall im Schilf 2023

15. Juli 2023

Tickets: ab 49€



Informationen zur Barrierefreiheit:

– Das Veranstaltungsgelände ist barrierefrei gestaltet

– Personen mit Behinderung können ihre Begleitperson kostenlos mitnehmen