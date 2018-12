Foto: Fabrice Bourgelle (Ross From Friends)

Nachdem Ross From Friends neben Acts wie DJ Boring oder DJ Seinfeld die Speerspitze der Lo-Fi House-Bewegung bildete und sich mit “Talk To Me You’ll Understand” vor etwa drei Jahren dauerhaft ins Rampenlicht hieven konnte, legte der Brite im Juli 2018 mit Family Portrait ein starkes Debütalbum vor. Dieses ging selbstredend mit einer ausgedehnten Tour einher. Nun wurden neue Termine veranschlagt, die Felix Weatheralls deutschen Fans nochmals die Gelegenheit geben, ihn gemeinsam mit Liveband zu erleben. Vom 21. bis 23. Februar absolviert das Ensemble drei Konzerte in Köln, Berlin und Hamburg.



Groove präsentiert: Ross From Friends auf Deutschland-Tour

21.02.19 Köln, Gewölbe (Tickets)

22.02.19 Berlin, Säälchen (Tickets)

23.02.19 Hamburg, Übel & Gefährlich (Tickets)