Schweizer Producer bereits Mitte der Nullerjahre etabliert. Durchbruch wohin also? Ripperton muss niemandem mehr etwas beweisen. Entsprechend unverkrampft klingen seine sechs neuen Tracks, die in ihrer Verschiedenartigkeit ein Panorama ergeben: In „Real Smile Fades“ verbreiten soulige Chords ein melancholisches Disco-House-Feel, „Abandon“ funktioniert dagegen wie eine Weiche, die in einem Set eine technoidere Passage anzukündigen und vorzubereiten vermag. „One Day OK, One Day Not“ beginnt zwar mit Live-Atmo zwischen Afterhour-Party und Pfingstkirchengottesdienst, hält sich aber diffusen Spiritualismus, wie er etwa bei Innervisions gepflegt wird, auf Distanz. Eher stellt Rave einen Subtext für diese Tracks dar. Bemerkenswert, auf wie unspektakuläre Weise es Ripperton gelingt, sich von den aktuellen Entwicklungen nicht beeindrucken zu lassen. Und nostalgisch klingt er dabei auch nicht, sondern überraschend gegenwärtig, zeitgemäß und welthaltig. Harry Schmidt