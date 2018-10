3. Studio Mule – Face To Face (Studio Mule)

Klar: Die Vocals, die Dip In The Pool-Mitglied Miyako Koda zu Studio Mules „Face To Face“ beisteuert, bleiben für den europäischen Hörer zu größten Teilen unergründlich. Allerdings kreieren sie in Verbindung mit der wunderbar kitschigen Instrumentierung einen ganzen Katalog an Bildern von Tokyoter Leuchtreklamen und 80er-Trivia vor dem geistigen Auge. Im Gegensatz zu den letzten Kollaborationen des Projekts rund um Kuniyuki Takahashi, dem tanzbaren und Disco-affinen „Carnaval“ sowie eine Neubearbeitung von Mariahs „Shinzo no Tobira“, wenden sich Extended Edit und Ambient-Version von „Face to Face“ verträumtem City Pop zu. Die Percussion auf ersterem bleibt jedoch dezent, sodass Kodas Stimme Raum zur Entfaltung bekommt und die Fassungen nahe beieinander liegen. Das fällt aber kaum ins Gewicht, schließlich klingen beide hervorragend. (Maximilian Fritz)