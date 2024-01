Berghain: Brothers From Different Mothers sagt Party in der Säule ab

Nachdem die Ritmo-Fatale-Nacht mit Arabian Panther am vergangenen Freitag nicht stattfand (GROOVE berichtete), fällt eine weitere Party im Berghain aus: Das Lyoner Label Brothers From Different Mothers hätte am Donnerstag sein zehnjähriges Bestehen in der Säule gefeiert, entschied sich aber für eine Absage.

Als Grund werden in einem Statement die „momentanen Ereignisse in Deutschland sowie die Zensur, mit der sich Arabian Panther konfrontiert sah” angegeben. BFDM habe sich seit seinen Anfängen für Meinungsfreiheit ausgesprochen.

„Musik sei immer ein Mittel des freien Ausdrucks gewesen, ungeachtet von Herkunft, politischer Einstellung, sexueller Orientierung, Geschlecht oder Hautfarbe.” Alle aktiven Mitglieder von BFDM hätten sich für die Absage entschieden. Man hoffe, sich bald in einem freien und friedlichen Klima in Berlin wiederzusehen.

Auch das CTM Festival ist wegen der politischen Auswirkungen des Nahostkonflikts auf den Kultursektor jüngst von Absagen betroffen. Mehr Infos findet ihr hier.