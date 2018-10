2. As Far As I Know – Chaotic Behaviour (Night Defined)

Der Spanier Eduardo de la Calle ist schon ein sonderbarer Typ, der bisweilen noch sonderbarere Musik macht. Als ausgewiesener Hardware-Fetischist, Genre-Kosmpolit und Eremit aus der Bergwelt seines Heimatlands läuft de la Calle immer ein wenig neben der Spur, weshalb seine Interpretationen von eigentlich festgefahrenen Konventionen besonders spannend sind. Mit der EP Chaotic Behaviour unter seinem neuen Pseudonym As Far A I Know für das österreichische Label Night Defined probiert er sich an Electro und reüssiert mit einem dankenswert unangestrengten Sound, der sich nicht an das (immer noch) grassierende Revival anbiedert. Am ehesten ist ein Track wie der Opener „Reality of the Unreal“ schließlich als kleinster gemeinsamer Nenner von The Other People Place und dem „Peace of Mind“-Claro Intelecto zu bestimmen, während „The MacAfee’s Gun“ mit seinem Synthie-Gequietsche das sonst so bierernste Genre mit etwas Humor unterläuft. Dass die beiden Tracks der B-Seite, eine davon eine Kollaboration mit Nathan Surreal, dagegen fast dezent ausfallen, bedeutet kaum einen Qualitätsabfall: Unter Weltklasse machen es diese vier Stücke nicht. (Kristoffer Cornils)