Der Club Galerie Kurzweil in Darmstadt feiert sein zehnjähriges Bestehen. Zum Jubiläum erscheint nun eine Vinyl-Compilation unter anderem mit Tracks von Gerd Janson, Cinthie, Move D, Wolfram und Lauer. Außerdem steht eine Welttour mit Residents an, in deren Zuge Partys in Istanbul, Kairo, Wien, Berlin und Skopje geschmissen werden.

Der Club wurde als urbaner Treffpunkt für Kunst, Kultur und Musik in Darmstadt eröffnet, ist aber nicht zuletzt für sein Soundsystem und seine blaue DJ-Booth bekannt. Die Compilation kommt stilecht in blau-gelber Aufmachung, enthält drei 12-Inches und ein Büchlein. Die Platte wird ab dem 2. September erhältlich und auf 400 Kopien limitiert sein. Die Welttour startet am 28. Juli in Istanbul.

Galerie Kurzweil in Darmstadt (Foto: Presse)