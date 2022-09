Telekom Electronic Beats Festival Tour: Sven Väth feiert großes Finale im Bikini Beach Bonn

Sven Väth (Foto: Presse)

Zum Abschluss der diesjährigen Telekom Electronic Beats Festival Tour kommt Techno-Urgestein Sven Väth in die Bundeshauptstadt Bonn und bringt gemeinsam mit Cinthie und Maurizio Schmitz die Ufer des Rheins zum Beben. Die Session rundet nach den Stationen in Budapest und Zagreb die diesjährige Telekom Electronic Beats Tour ab.

Für Väth war dieser Festival-Sommer etwas ganz Besonderes: „Feiern ist ein Gefühl, ein kollektiver Rausch. Laute Musik, Leute, Reibung, Schweiß und lachende Gesichter habe ich in den vergangenen Jahren schwer vermisst”, so der gebürtige Offenbacher. Wer das Spektakel in Bonn nicht verpassen möchte, kann sich hier Tickets besorgen. Die Pforten des Beach-Clubs sind von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Mehr Informationen findet ihr auf der Website.