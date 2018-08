Video: weirdcore

Erst tauchten merkwürdige Poster in London, Tokyo und Los Angeles auf, dann twitterte Warp eine kryptische und fast unentzifferbare Pressemitteilung inklusive unvollständiger Tracklist in den Äther, bevor die Presse vermeldet, dass Aphex Twins neues Video zur kommende Collapse-EP nicht beim US-amerikanischen Kabelsender Adult Swim Premiere feiern konnte, weil eine Gefahr für photosensible Zuschauer*innen bestand. Der ganz normale Promophasenwahnsinn also, wo kämen wir auch hin, wenn das alles Sinn ergäbe. Ob das von weirdcore produzierte Video zum Track „T69 Collapse“, der schon seit ungefähr einem Jahr durchs Netz flottiert, nun wirklich gesundheitsschädigend ist oder ob es sich dabei wiederum um die nächste Finte für die knappe Aufmerksamkeitsökonomie der Fanbase handelt: Ihr könnt all das nunmehr selbst herausfinden. Allen Personen mit Photosensibilität würden wir allerdings tatsächlich unbedingt zur Vorsicht raten.

Collapse erscheint am 14. September 2018 auf Warp.



Video: Aphex Twin – T69 Collapse



Aphex Twin – Collapse (Warp)

01. T69 collapse

02. 1st 44

03. MT1 t29r2

04. abundance10edit[2 R8’s, FZ20m & a 909]

05. pthex

Format: 12″, CD, MC, digital

VÖ: 14. September 2018