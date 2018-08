Foto: Presse (Music On Ibiza)

Marco Carolas Music On Ibiza-Familie zeichnet sich vor allem durch Zusammenhalt aus. Neben dem Italiener geben sich hier beständig befreundete DJs die Klinke in die Hand. B2B-Sets sind jedoch eine Seltenheit. Nur dieser Freitag, der 10. August 2018 im Amnesia wird ein bisschen anders als die anderen. Jesse Calosso und Jean Pierre spielen hier technoiden Ping Pong im Club Room, wo in derselben Nacht auch Bill Patrick und Stacey Pullen ihr Können unter Beweis stellen. Carola selbst ist als Beständigkeit in Person selbstverständlich erneut an den Decks der Terrace zu finden und hat sich an für diesen Abend einen ganz besonderen, weil seltenen Gast dazugeladen: Felix da Housecat spielt eines seiner furiosen, vor House-Geschichte nur so strotzenden Sets. Immer anders, immer besser.



Groove präsentiert: Music On Ibiza

10. August 2018

Line-up: Marco Carola, Felix Da Housecat, Stacey Pullen, Bill Patrick, Jesse Calosso B2B Jean Pierre

Amnesia

Carretera Ibiza a San Antonio

07816 Ibiza

Spanien