Foto: Kai von Kotze (Iron Curtis)

Johannes Paluka scheint sich wenig Zeit zu gönnen. Nachdem er in diesem Jahr bereits zwei EPs auf Uncanny Valley und Polytone veröffentlicht hat, kündigte das Achterbahn d’Amour– und Moon-Mitglied nun sein zweites Album als Iron Curtis an. Upstream Colour ist seine erste LP seit dem Debüt Soft Wide Waist Band auf Mirau und wird am 24. September über Rippertons Label Tamed Musiq veröffentlicht. Einen Vorgeschmack auf die zwölf Tracks gibt es bereits in Form von „“ zu hören.



Stream: Iron Curtis – Lucent



Iron Curtis – Upstream Colour (Tamed Musiq)

01. Ease Pt. 1

02. Boorang

03. Werc Werc Werc

04. Davos

05. Upstream Color

06. Bethanien

07. Lucent

08. Home To You

09. Ease Pt.2

10. Holding Back

11. Irma

12. MT. Gordon

Format: 2LP, digital

VÖ: 24. September 2018