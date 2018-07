Foto: Martin Lovekosi (Steffen Bennemann/Nachtdigital)

Die hiesige Festivalszene ist seit geraumer Zeit in Bewegung, die Klassiker aber halten sich von allen Hypes unberührt oben. Das Nachtdigital feiert 2018 schon sein 21. Jubiläum, dem Prinzip aber wird weiterhin treu geblieben: begrenzte Teilnehmer*innenzahl, exklusives Programm und familiäre Atmosphäre. Zwischen dem 03. und 05. August 2018 stehen in Olganitz dann auch viele bereits bekannte Namen auf dem Programm, die sich allerdings zum Teil zu bisher uner- oder selten gehörten Kollaborationen zusammenschließen. Kassem Mosse und Mix Mup als Chilling The Do etwa und Jan Schulte darf zum Auftakt einer neuen Serie von Künstler*innen-kuratierten Line-Ups mit jeweils mit Cass. und Niklas Wandt sowie solo als DJ sein Können zeigen. Dazu gesellen sich vor allem Querdenker*innen wie Beatrice Dillon, rRoxymore, Don’t DJ und andere, während das Label KANN seinen zehnten Geburtstag bei der Festival-Homebase feiert. Alles wie immer also, alles ein Stückchen aufregender als zuvor also.

Gemeinsam mit Musikdurstig verlosen wir 1×2 Festivalpässe für das Nachtdigital Flex mit Beatrice Dillon, rRoxymore, Jan Schulte und vielen anderen! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, dem 26. Juli 2018 eine Mail mit dem Betreff Musikdurst aufs Nachtdigital an gewinnen@groove.de!

Nachtdigital Flex

03. bis 05. August 2018

Line-Up: Beatrice Dillon, Bjarki, Blawan, Burnt Friedman, Courtesy, Cubic Space Collective, Demdike Stare, DJ Dustin, Don’t DJ, Evigt Mörker, Holz, Izabel, Jan Schulte, Kinzo Chrome, Maayan Nidam, Make Me, Manuel Stallbaumer & Stefan Schmidt-Dichte, Mozhgan, Objekt, Optimo, Paquita Gordon, Portable, rRoxymore, Sofay, Steffen Bennemann, Violet, VTSS, Wolf Müller & Niklas Wandt, XDB, KANN Showcase mit Bender, Cmd Q, Map.ache, Mary Yalex, Polo, Sevensol, Underspreche; Ambient-Floor: Adel, Akram, Ana Bogner, Ben UFO, Chilling The Do (Kassem Mosse & Mix.Mup), DJ Carpet Crawler 3000, Et Kin, Feuerbach, Good News, Huerco S, Johanna Knutsson, Michelson, Nina, OneTake, Trester, Vai, Weber, Wolf Müller & Cass.

Tickets: 141€

Bungalowdorf Olganitz

Deutschland