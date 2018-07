Foto: Max Zerrahn (Thomas Fehlmann)

Nein, mangelnder Fleiß lässt sich Thomas Fehlmann nicht vorwerfen. Erst im Frühling ließ das Techno-Urgestein und The Orb-Mitglied mit einer gemeinsamen LP mit Terrence Dixon von sich hören, mit No Sounds Are Out Of Bounds erschien vor wenigen Tagen noch ein Album seines Projekts mit Alex Paterson. Nebenbei allerdings schien durchaus noch Zeit zu bleiben für das Solo-Schaffen: Am 07. September 2018 veröffentlicht Kompakt mit Los Lagos das erste eigenständige Thomas Fehlmann-Album seit acht Jahren. Einen ersten Vorgeschmack gibt es schon heute in Form der Vorab-Single „Morrislouis“, einem schubbernden Dub-Stück. Über die gesamte LP, auf der auch Modular-Meister Max Loderbauer zu hören ist und dessen Cover von Albert Oehlen entworfen wurde, verspricht Fehlmann zugleich einen kleinen stilistischen Querschnitt durch sein Werk abzuliefern.



Stream: Thomas Fehlmann – Morrislouis



Thomas Fehlmann – Los Lagos (Kompakt)

01. Löwenzahnzimmer

02. Window

03. Morrislouis

04. Tempelhof (feat. Max Loderbauer)

05. Freiluft

06. Triggerism

07. Neverevernever

08. Geworden

Format: 2LP, CD, digital

VÖ: 07. September 2018