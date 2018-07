Foto: Presse (David August)

Erst im Frühjahr ließ David August nach langer Zeit der Stille von sich hören und veröffentlichte das Ambient-Album DCXXXIX A​.​C.. Nun kündigte der gebürtige Hamburger für den Herbst sogleich den Nachfolger an: D’Angelo erscheint am 05. Oktober 2018 bei PIAS. Der vorab veröffentlichte Titeltrack kombiniert verwaschene Gitarrenklänge mit einem schiebenden House-Groove und verhallten Vocals und lässt die Kommentarspalten damit an Nicolas Jaar denken, was zum einen nicht die schlechtesten Nachrichten sind und zum anderen eine Rückkehr zu den Kernkompetenzen des 99CHANTS-Gründers bedeutet: Clubmusik im weitesten Sinne machen, die auch zuhause auf den Kopfhörern bestens funktioniert. Und auch auf der Bühne, versteht sich. Die vor Kurzem angekündigte Europa-Tour David Augusts bringt ihn auch für sechs Termine nach Deutschland: Los geht es am letzten Oktoberwochenende in Leipzig, München und Stuttgart, im November dann stehen Köln, Berlin und Dresden auf dem Plan.

Wir verlosen 1×2 Tickets pro Termin von David Augusts Deutschland-Tour! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 11. Oktober eine Mail mit dem Betreff David August an gewinnen@groove.de! Bitte nennt uns eure Wunschstadt.



Groove präsentiert: David August auf Deutschland-Tour

28.10.18 Leipzig, UT Connewitz (Tickets)

29.10.18 München, Technikum (Tickets)

30.10.18 Stuttgart, Wizemann (Tickets)

08.11.18 Köln, Gloria (Tickets)

16.11.18 Berlin, Columbiahalle (Tickets)

17.11.18 Dresden, Beatpol (Tickets)