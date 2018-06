Foto: Presse (Nation of Gondwana)

„Routine ist unser Feind!“, sagte Markus Ossevorth und André Janizewski im großen Groove-Interview über die Nation Of Gondwana, ihr gemeinsames Projekt seit dem Jahr 1995. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Nation nicht einen gewissen Standard hätte – im Gegenteil bedeutet es, dass der ständig nach oben verschoben wird. Daniel Avery, Tiga, KiNK, Gerd Janson, Anetha und Cinthie werden dieses Jahr zwischen dem 20. und 22. Juli 2018 in Grünefeld bei Berlin vorbeischauen und natürlich darf der Auftritt des Grünefelder Frauenchors nicht fehlen. Das nämlich ist keine Routine, sondern eben nur schöne Tradition.

Wir verlosen 2×2 Festivalpässe für die Nation Of Gondwana mit Daniel Avery, Anetha, Gerd Janson und vielen anderen! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 12. Juli 2018 eine Mail mit dem Betreff Nation Of Gondwana an gewinnen@groove.de!



Groove präsentiert: Nation Of Gondwana 2018

20. bis 22. Juli

Line-up: Alex.Do, Anetha, Anja Zaube, Cinthie, Daniel Avery, Der Dritte Raum (live), Eulenhaupt & Molle:nhauer, Gerd Janson, Grünefelder Frauenchor, Joel Mull, KiNK (live), Marek Hemmann (live), Monika Kruse, Radio Slave, Randweg (live), Recondite (live), Sven Dohse, Sven von Thülen, Tiga u.v.a.

Tickets: 113€

Grünefeld bei Berlin