Die Groove DJ-Charts mit Efdemin, VSK, Kaiser, Lennart Wiehe, Miran N und Less Distress

Efdemin

Efdemin (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Hans Berg – Elevate (Efdemin Remix) [Ufo]

Ben Kaczor – Tramontana (Efdemin Version) [Dial]

Station 17 – 12.000 Meilen unter dem Meer (Efdemins 7/4 Version) [Bureau B]

Nonsensical – Solina (Efdemin Remix) [O’Clock]

Hasan Poppu – Ecstasy (Efdemin Version) [jubg]

Iori – Reverse Run (Efdemin Remix) [npm]

Yusuke – Sun Dance (Efdemin Remix)

Pantha Du Prince – Golden Galactic (Efdemin Rework) [modern recordings]

Manuel Di Martino – 10247 (Efdemin Remix) [persistence]

Efdemin – Vilnius (Unreleased)

LPs:

Magna Pia – Tut [Counterchange]

Surgeon – Crash Recoil [Tresor]

Phillip Sollmann & Konrad Sprenger – Modular Organ System [Choose Records]

VSK

VSK (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

ATOM TM – Nacht [Raster]

Dynamic Forces – Primordial Instinct [Void+1]

Skee Mask – ISS 009 [Ilian Tape]

Mystic – MMHHMMMH [MORD]

Sam KDC & Flaminia – Grounding [Samurai]

Lynn Elisabet – 47034 [47]

Norbak – Res Extensa [Heyes 40]

Conceptual – Not An Easy One [Pole Group]

PWCCA – Boot Process [Devotion Records]

Peter Van Hoesen – A Swing Is Not A Throw [TIME TO EXPRESS]

LPs:

Soreab – Sensitivity 6.0 [AVIAN]

ASC – Hiding In Plain Sight [HORO]

Rebecca Delle Piane – Decanter 5 [MORD]

Kaiser

EPs/Tracks:

Pulso & Translate – Kortvag [Key Vinyl]

Eric Berthelot – Passenger Commentary [Inco]

Deluka / Amotik – AMTK+001 [Amotik Plus]

Skee Mask – ISS009 [Ilian Tape]

Various Artists – Fuga IV [Token]

Border One – Morph [Border One Records]

Blanka – Transversal [SK_eleven]

Altinbas – Second Wind [Observer Station]

Dimi Angélis – A Journal Of Impossible Things [Warm Up Recordings]

Basic Channel – Philips Trak II [Basic Channel]

LPs:

Various Artists – Nature’s Structure [KSR]

Surgeon – Crash Recoil [Tresor]

Trolley Route – Vibrant Colours [Semantica]

Lennart Wiehe

Lennart Wiehe (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

De Ambassade — Young Birds/Palette [Optimo]

Rhyw — Honey Badger [Voam]

Actress — Dummy Corporation [Ninja Tune]

Rosati — Encounter [SoHaSo]

Surgeon — Force + Form [Tresor]

Helena Hauff — Living With Ladybirds [fabric]

Lennart Wiehe — Kontaktsport [Kuratorium]

Zvrra — Hadal [30D Records]

V.A. — For A Bitter Tomorrow Band 2 [Bitterfeld]

Olan Monk — Can’t Wait [AD 93]

LPs:

700 Bliss — Nothing to Declare [Hyperdub]

Vril — Animist [Delsin]

V.A. — Herrensauna Vol. 2 [Herrensauna]

Miran N

Miran N (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Next Generation – Forever (Vocal Mix) [Slamm]

Alegria – The Mission [Sunset Recordings]

Wasted – De-coy [Pacifica Recordings]

S.O.N.S – A Song For Peace [Junction Forest]

12 Moons – The Collective [Candyflip Records]

Reflex Blue – Ocean Bliss (Paradise Mix) [Gestalt Records]

Aldonna – Ikigai ft Sam Alfred [Sex Tapes From Mars]

131bpm – Safo [RADIANT RECORDS]

mpeg – I Do Me [Semi Delicious]

Marko East & Jordi Chu – Go Kart [Running Back]

LPs:

Maria W. Horn & Sara Parkman – Funeral Folk [XKatedral]

Lia Kohl – The Ceiling Reposes [American Dreams Records]

VA – ECHO NEUKLANG (NEO-KRAUT-SOUNDS (1981 – 2023)) [Bureau B]

Less Distress

Less Distress (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Rhyw – Kirkhusa [VOAM]

Vel – As Purple As Sahara [TILT]

A Strange Wedding – Inferno Seri (New Player in Town) [Virtual Forest Records]

ABSL – Wake-Up! [Mama Told Ya]

Sugar – Suckers By Choice [Another Name Copenhagen]

Lacchesi – January 1st [Maison Close]

Ketch – Snitch [Ketch]

Jin-Su – Mambo [CALOSC]

Alpha Tracks – World Fair [Ute.Rec]

Spekki Webu – Elevation [positivesource]

LPs:

Loek Frey – Decipher [Omen Wapta]

Sam Brickel – Speaking Through Machines [Steeplejack Records]

Sibilant – Proper Filth [Symbiosis Records]