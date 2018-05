Foto: FePagani (Afrodeutsche)

Gescom, Boards Of Canada, NHK yx Koyxen – das Label Skam hat schon immer zwischen Club und White Cube, Mainstream und Avantgarde vermittelt. Die produktivsten Tage von Andy Maddocks‘ Imprint mögen zwar vorbei sein, nach und nach wird aber weiterhin Öl ins Feuer gegossen. Nun veröffentlicht Afrodeutsche dort ihr Debütalbum Break Before Make und passt sich in den Backkatalog von Skam nicht nur aufgrund ihrer Herkunft – geboren wurde Henrietta Smith-Rolla in der Labelheimat Manchester – bestens dort ein. Mit ihrem mal schwebend-leichten, mal forderndem Sound zwischen klassischem Neunziger-Electro à la Drexciya, Detroitigen Untertönen und beschwingtem House vereinen de 14 Tracks der LP auch genau jene Eckpunkte, die für die Klangsprache Skams seit jeher das – allemal frei interpretierbare – Fundament lieferten. „Now What“ ist einer der Tracks, bei der diese Synthese am deutlichsten wird: Klirrende Melodien verzahnen sich mit Acid-Bässen, darunter poltert ein irgendwie zwischen frühem Industrial und Electro angesiedelter Groove unbeirrbar voran.

Wir präsentieren Afrodeutsches „Now What“ als exklusive Premiere!



Stream: Afrodeutsche – Now What



Afrodeutsche – Break Before Make (Skam)

01. Day Tuner

02. AND!

03. Guess What

04. Work It

05. Now What

06. Start Again Part Four

07. Blanket Ban

08. FilanDank

09. WTWTWTF

10. You Heard Me The First Time

11. The Middle Middle

12. Hiaea

13. Od

14. The Beginning

Format: LP, digital

VÖ: 25. Mai 2018