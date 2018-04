3. Jet Set

Vorneweg: Die Jet Set-Filiale in Tokyo ist keineswegs so groß wie die in Kyoto, lohnt sich aber dennoch. Der Laden, dem auch ein hauseigenes Label angeschlossen ist, konzentriert sich überwiegend auf Hip Hop und angeschlossene Genres, besticht aber auch mit einer ebenso kleinen wie feinen Auswahl an House-Platten, die nicht selten von japanischen Artists kommen – Kuniyuki, Terada Soichi und andere lassen sich hier ebenso finden wie der Vierte-Welt-Ambient-Entwurf eines Inoue Kaoru, dessen neues Album em paz sofort in meine Tasche wanderte. Jet Set bietet vor allem neue Releases an, von denen nicht wenig importiert und dementsprechend bepreist sind, doch regionale Veröffentlichungen und die kleinen Second-Hand-Kisten am Rande bieten auch fürs schmale Budget eine angenehm breite Auswahl.

2 Chome−33−12 柳川ビル201号Tokyo 155-0031

www.jetsetrecords.net