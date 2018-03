3. Further Reductions – Disparate Elements (Knekelhuis)



Further Reductions sind meine Freunde Shawn und Katie O’Sullivan. Ich war von Anfang an ein großer Fan ihrer Arbeit und habe sogar eine Kopie ihrer Debüt-Kassette, die sie in einer Auflage von 47 oder so ähnlich herausgebracht hatten. Hier sind sie in Topform und gehen ein bisschen mehr in Richtung Dancefloor als sonst. Ich spiele diese Tracks ständig und sie funktionieren wirklich sehr gut auf etwas aufgeschlosseneren Dancefloors. „Central System“ ist mein Favorit, aber die ganze EP ist ziemlich super.