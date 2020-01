Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Acierate alias Christopher Engelmann, SYNOID-Macher und Griessmuehlen-Resident, ist der erste Kandidat unserer DJ-Charts in dieser Woche. Deep Trouble wird repräsentiert von Jesse G – stellt euch ein auf Techno, Ambient und Drums. Der letzte im Bunde ist DJ und Produzent Shingo Suwa, vertreten auf Labels wie Acid Camp und Merkur Schallplatten. Außerdem stellt Audio-In, ein Friedrichshainer Laden für gebrauchte Schallplatten, seine Verkaufs-Charts vor.

Acierate (SYNOID, Berlin)

Acierate (Foto: Jendrik Drazetic)

Lieblings-EPs:

01. AnD – Strobe [AnD]

02. In Verruf – Leid [R-Label Group]

03. Witz – The End [KTK Records]

04. Lemane – Dystopian Infinity [KTK Records]

05. Crystal Geometry – Open The Gate [Sonic Groove]

06. Offënsiv – Game Hoover [Thump Out Traxx]

07. Process 404 – Disrupt Human Habits [Gomboc Records]

08. Avgusto – I Had A Vision (Tham Remix) [OFF Records]

09. Darc Marc – Dirty Rockin Bassline [Cluster]

10. AnD – Cyan [AnD]

Lieblings-LPs:

01. In Verruf – RIV1 [R-LABEL]

02. L Ʌ V Σ N – Anywhere EP [COUP]

03. Various Artists – TOTVA001 [Thump Out Traxx]

Jesse G (Hard Wax / Deep Trouble, Berlin)

Jesse G (Foto: Presse)

Lieblings-EPs:

01. Montella – Main Whipping [Trauma Collective]

02. Anthony Linell – Crystal Storm [Northern Electronics]

03. Levl – Nullpunkt #4 [Nullpunkt 0000 011]

04. Peder Mannerfelt – Black Alert [Voam]

05. Unknown – Untitled (DJ Pete Remix) [Fractxxx]

06. Ross Alexander – Homage To The Cause (One Night in Marrakesh) [Discrepant]

07. SHXCXCHCXSH – Cchhc [Utch]

08. No Spiritual Surrender – Origae [L.I.E.S.]

09. François X – Slave No Slave (Bambounou Reshape) [Dement3d]

10. DJ Plead – X5 [Sumac]

Lieblings-LPs:

01. Phase Fatale – Scanning Backwards [Ostgut Ton]

02. Kalbata – Vanrock [Fortuna Records]

03. Millsart – Every Dog Has Its Day Vol. 5 [Axis]

Shingo Suwa (Acid Camp / Merkur Schallplatten, Berlin)

Shingo Suwa (Foto: Presse)

Lieblings-EPs:

01. Lion Merry – Pygmalion [Box Records 20]

02. Cage Suburbia – Lost [SURVIVE H910]

03. Ausgang – Caged (Substance Remix) [KEYLP02RMX]

04. Beau Wanzer ‎– Morning Pain [Brew 011]

05. Stung – Broken Arm [Night Gaunt 020]

06. Jasen Loveland – F–K 6-6 (Trip Report Mix) [Interdimensional Transmissions 38]

07. otodojo – Going Back (Shingo Suwa Remix) [Acid Camp Records 009]

08. Shmutz – Transgender [Omnidisc 005]

09. Fifth Era – B1_Untitled [Forbidden Planet 015]

10. Pale Cocoon – Room=Manhole [TOY BOX 01]

Lieblings-LPs:

01. Tomo Akikawabaya – The Castle [Eros-2]

02. Detroitrocketscience – These Are The Voyages [DRSCD 001]

03. DESROI – Floating In Empty [SEMANTICA 116]

Audio-In (Berlin)

Audio-In (Foto: Presse)

Verkaufs-Charts für EPs:

01. Brad Strider / Aphex Twin – Bradley’s Beat [Rephlex]

02. Bochum Welt – Program 11 [Elypsia]

03. Ceephax Acid Crew – Capsule In Space / Mediterranean Acid [Waltzer]

04. Photek – U.F.O. / Rings Around Saturn [Photek]

05. Tyree – Future Recooped [Dance Mania]

06. Industrial Bass Machine – A Taste Of Armageddon [Joey Boy Records]

07. Remarc – R.I.P [Suburban Base Records]

08. Shake – Shake’s Track Mode E.P. [Track Mode]

09. I.M.T. – The Devil Made Me Buy… [Miss Girl Records]

10. S-Max – Wake Up To Ape-Like Perfection E.P. [Boogizm]

Verkaufs-Charts für LPs:

01. Dopplereffekt – Calabi Yau Space [Rephlex]

02. Flying Lotus – 1983 [Plug Research]

03. Moodymann – Silence In The Secret Garden [Peacefrog]