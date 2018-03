Grafik: Telekom Electronic Beats

Wenn heutzutage von Podcasts die Rede ist, wird nicht mehr nur allein der klassische DJ-Mix gemeint. Auch das lockere Gesprächsformat, wie es im Radio zur Late Night üblich war, feiert ein unvermutetes Comeback. Unter dem Titel Clubkultur hat Telekom Electronic Beats nunmehr einen eigenen Podcast lanciert, der sich mit DJ-Größen auseinandersetzt, genauso aber einen Blick hinter die Kulissen des Nachtlebens werfen möchte. Die ersten beiden Beiträge des wöchentlichen Programms wurden von DJ Hell und Westbam bestritten und sind jetzt auf diversen Plattformen zu hören – Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer etwa. Zudem gastiert die Telekom Electronics Beats Clubnight in den folgenden Wochen in diversen Clubs überall in der Bundesrepublik: Am 23. März in der Oma Doris in Dortmund, am 29. in der Galerie Kurzweil, am 31. im Blitz in München sowie am 14. April jeweils im Suxul in Ingolstadt und im PAL Hamburg, am 20. April im Stuttgarter White Noise und am 28. später erneut in der Galerie Kurzweil. Jeweils mit unterschiedlichem Line-Up



Stream: DJ Hell – Clubkultur #1



Stream: Westbam – Clubkultur #2