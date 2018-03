Foto: Tino Pohlmann (Henrik Schwarz)

Am 25. Mai 2018 erscheint Scripted Orkestra, das gemeinsame Album von Henrik Schwarz und dem niederländischen Metropole Orkest. Ursprünglich hatte der Produzent das Projekt im Herbst 2016 auf dem Amsterdam Dance Event aufgeführt, die acht neu eingespielten Kompositionen wurden nunmehr neu für 7K aufgenommen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Produzent die Möglichkeiten klassischer Instrumentarien mit elektronischen Prozessen vereint. „Manche sagen, Orchestermusik stirbt, Orchester sterben. Ich glaube, dass sie bald wiedergeboren werden“, sagt Schwarz im Begleitschreiben. „Computer und Technologie übernehmen unser Leben; Menschen haben sich hinter ihren Bildschirmen versteckt, aber es gibt eine Sehnsucht nach mehr menschlicher Interaktion. Mit Orchestern ist das menschliche Element unbestreitbar. Ich finde, es gibt einige sehr interessante Entwicklungen in der modernen Kompositionskunst. Wir stehen am Anfang von etwas Neuem.“



Stream: Henrik Schwarz & Metropole Orkest – You’re A Fireball



Henrik Schwarz & Metropole Orkest – Scripted Orkestra (7K)

01. Do You Like What You See

02. Gygylili

03. You’re A Fireball

04. Counter Culture

05. Stratosphaerenspaeher

06. AlgoRhythm

07. MeVibrate

08. Valid Complaint

Format: 2LP, CD, digital

VÖ: 25. Mai 2018