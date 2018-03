Foto: Presse (GAS/Wolfgang Voigt)

Wolfgang Voigt veröffentlicht nach einer Retrospektiv im Box-Set-Format und seinem Comeback-Album Narkopop eine neue LP unter seinem Pseudonym GAS. Rausch erscheint am 18. Mai 2018 auf Kompakt und ist als durchgängige Komposition konzipiert. Voigt wird Rausch erstmals live am 09. Mai 2018 in der Kölner Philharmonie im Rahmen des Acht Brücken Festivals vorstellen – wir verlosen Tickets für die Veranstaltung. Einen ersten Trailer für Rausch gibt es bereits zu hören bzw. sehen.



Stream: GAS – Rausch (Trailer)



GAS – Rausch (Kompakt)

01. Rausch 1

02. Rausch 2

03. Rausch 3

04. Rausch 4

05. Rausch 5

06. Rausch 6

07. Rausch 7

Format: 2LP, CD, digital

VÖ: 18. Mai 2018