Foto: Veronika Unland (Wolfgang Voigt)

Das Acht Brücken lädt in diesem Jahr bereits zum achten Mal, sich in einer ungewöhnlichen Bandbreite von Musik zu verlieren. Electronica trifft auf klassische Kompositionstechniken, Pop auf Jazz und jung auf alt. Dass Lokallegende Wolfgang Voigt zwischen dem 28. April und dem 11. Mai ebenfalls bei dem Kölner Festival mitmischt, verwundert da kaum. Am 09. Mai stellt er in der Kölner Philharmonie sein im letzten Jahr reaktiviertes GAS-Projekt live. Der passende Rahmen für Voigts elegante Verbindung von klassischen Anmutungen und dezenten Ambient-Techno-Vibes.

Wir verlosen 3×2 Tickets für GAS in der Kölner Philharmonie auf dem Acht Brücken Festival! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 03. Mai 2018 eine Mail mit dem Betreff Acht Brücken an gewinnen@groove.de!



Groove präsentiert: Acht Brücken Festival 2018

28. April bis 11. Mai 2018

Tickets: Festivalpass 119€, 59€ ermäßigt

diverse Veranstaltungsorte

Köln