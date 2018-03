Foto: Unbekannt (Steve Bug)

Als Steve Bug vor zwanzig Jahren sein Label Poker Flat gründete, hatte er bereits über ein Dutzend 12″s und zwei Alben veröffentlicht. Als DJ legte er zunächst in Bremen und dann im Hamburger Front Club auf und wurde für seinen Minimal House-Stil bekannt. In seinen Charts From The Past aus dem März 1998 finden sich Platten von heute teils in Vergessenheit geratenen Labels wie Cabinet oder Paper Recordings – und auf dem ersten Platz ein großartiger House-Track von I:Cube.