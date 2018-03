Foto: Shane McCauley (Boys Noize)

Zwischen dem 27. und 28. Juli lädt das Juicy Beats erneut in den Dortmunder Westfalenpark. Serviert wird ein Programm so bunt, wie es der Name des Traditionsfestivals verspricht: Straßen-Rap trifft auf Indie-Rock, Dancehall-Hooks schmiegen sich an harte Beats. Neben DJs wie Till von Sein wird auch Boys Noize dabei sein. Bereits zum dritten Mal hat sich Alex Ridha für das Juicy Beats angemeldet und verspricht, mit einem seiner agilen Sets zwischen den Headlinern wie Haiyti, den Editors oder Kraftklub die Rave-Szene zu repräsentieren.

Wir verlosen 2×2 Campingpässe für das Juicy Beats mit Boys Noize und vielen anderen! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 28. Juni eine Mail mit dem Betreff Juicy Beats an gewinnen@groove.de!



Groove präsentiert: Juicy Beats 2018

27. und 28. Juli 2018

Line-Up: Boys Noize, Till von Sein, 257ers, Kontra K, Editors, RIN, Von Wegen Lisbeth, Drunken Masters, SXTN, Bukahara, Kraftklub, Dub FX, Trettmann, Grossstadtgeflüster, Yung Hurn, Weekend, Fil Bo Riva, Neonschwarz, Haiyti, Tube & Berger, Mavi Phoenix, Team Rhythmusgymnastik, Larissa Rieß, Juliet Sikora, Ante Perry, Younotus, Lovra

Tickets: Tagesticket 41€, Festivalpass 74,40€

Westfalenpark

An der Buschmühle 3

44139 Dortmund