Foto: Andrey Bold (Alva Noto)

Carsten Nicolai treibt nun schon seit fast zwei Jahrzehnten unter verschiedenen Pseudonymen den Sound der elektronischen Musik weiter, am bekanntesten ist sein Alva Noto-Projekt. Für seine neue LP UNIEQAV hat sich der Noton-Mitbegründer, der am 13. Juni im Berliner Funkhaus eines seiner seltenen Konzerte mit Ryuichi Sakamoto geben wird, den Lyriker Anne-James Chaton ins Studio geladen. Das sonore Sprachmaterial-Rezitat des Franzosen passt sich nahtlos in den warmen Maschinenfunk von Nicolais Musik ein, wie das den beiden schon mehrmals zuvor gelungen war. So findet die Uni-Trilogie Nicolais ihren gebührenden Abschluss.

Wir präsentieren Alva Notos „Uni Dna“ als exklusive Premiere!



Stream: Alva Noto – Uni Dna



Alva Noto – UNIEQAV (Noton)

01. Uni Sub

02. Uni Mia

03. Uni Version

04. Uni Clip

05. Uni Normal

06. Uni Mic A

07. Uni Blue

08. Uni Mic B

09. Uni Dna

10. Uni Edit

11. Uni Tra

12. Uni Chord

Format: LP, CD, digital

VÖ: 16. März 2018