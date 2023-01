Yukihiro Takahashi: Yellow-Magic-Orchestra-Mitbegründer verstorben

Yukihiro Takahashi ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Das meldete am Samstag die Japan Times. Der genaue Zeitpunkt ist noch unbekannt. Takahashi war 2020 an einem Hirntumor erkrankt. In diesem Zusammenhang zog er sich eine Aspirationspneumonie zu, die als Todesursache angegeben wurde.

Takahashi gründete mit Ryuichi Sakamoto und Haruomi Hosono das Yellow Magic Orchestra. Die Gruppe leistete in den späten Siebzigern Pionierarbeit für populäre elektronische Musik und landete Charterfolge auf der ganzen Welt. Takahashi war in der Band als Schlagzeuger und Leadsänger tätig.

Der aus Tokio stammende Künstler hatte auch außerhalb des YMO eine erfolgreiche Karriere, die er als Teil der Rockband Sadistic Mika Band begann. Er veröffentlichte mehr als 40 Soloalben, besonders erfolgreich war Neuromantic im Jahr 1981. Takahashi vertonte auch TV-Serien und Filme und arbeitete mit Hosono und Sakamoto unter anderen Aliasnamen wie Sketch Show und HASYMO zusammen.

Für seine letzte Veröffentlichung, die 2018 erschien, nahm er Teile seines Solodebüts Saravah Saravah! neu auf. Sakamoto und Hosono standen ihm dabei unterstützend zur Seite.