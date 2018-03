Foto: Presse (Perel)

Dass Annegret Fiedler mit allen musikalischen Wassern gewaschen ist, bewies nicht allein ihr Beitrag zum Groove-Podcast Anfang des Jahres. Auch ihre Veröffentlichungen mit diversen Projekten und als Perel zeigen eine Bandbreite auf, wie sie selten zu finden ist: Pop wird da ebenso mit genommen wie Italo Disco, New Wave und klassischer House. Mit Hermetica veröffentlicht die in Berlin lebende Künstlerin nun ihre Debütalbum für das New Yorker Label DFA Records und ist dort neben LCD Soundsystem, Hot Chip, Factory Floor und anderen in bester Gesellschaft. Nachdem die Vorab-Single „Die Dimension“ bereits von Dixon rauf und runter gespielt wurde, folgt mit „Alles“ – zuvor bereits in Perels Groove-Mix zu hören – nun das zweite Stück der am 20. April erscheinenden LP.



Stream: Perel – Alles



Perel – Hermetica (DFA)

1. Projeckt 3

2. Pastarella Al Limoncello

3. Si

4. Alles

5. PMS

6. Signum Viridi

7. Myalgia

8. Crocus Vernus

9. Die Dimension

Format: 2LP, digital

VÖ: 20. April 2018