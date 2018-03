Foto: Steve Gullick (Jon Hopkins)

Jon Hopkins hat eigentlich alles erreicht, was nur möglich ist. Mit Brian Eno hat er sich ebenso das Studio geteilt wie mit King Creosote, stand gemeinsam mit The XX oder Four Tet auf der Bühne geteilt, einen erfolgreichen Soundtrack komponiert und nebenbei noch ein Mercury Prize-Nominierungen eingeheimst. Aber Jon Hopkins wäre nicht Jon Hopkins, wenn er nicht weiter machen würde. Gestern wurde mit Singularity der Nachfolger zum Überalbum Immunity angekündigt, heute folgen die ersten Tourdaten. Hopkins wird es auch nach Berlin ziehen: Am 25. Oktober 2018 gastiert er im Astra Kulturhaus. Dort wird er Singularity live präsentieren. Einen ersten Vorgeschmack auf LP und Show liefert das Video zu „Emerald Rush“.

Wir verlosen 2×2 Tickets für Jon Hopkins im Astra! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 18. Oktober 2018 eine Mail mit dem Betreff Jon Hopkins an gewinnen@groove.de!



Groove präsentiert: Jon Hopkins

25. Oktober 2018

Tickets: 26€

Astra

Revaler Str. 99

10245 Berlin