1. Karen Gwyer – Rembo Remixes (Don’t Be Afraid)

Karen Gwyer ist bekannt für einen experimentellen, teils etwas bizarren Stil, der sich aus vielfältigen Soundtexturen konstituiert, dabei aber nicht zu abstrakt rüberkommt. Ihr Album Rembo, das im Herbst 2017 auf Don’t Be Afraid erschienen ist, verwies bereits auf ihre Hingabe für anspruchsvolle Produktionen, die sowohl für den Kopf als auch den Dancefloor gemacht sind. Obgleich Karen Gwyers Rembo von einer musikalischen Eigentümlichkeit geprägt ist, funktionieren die vier kürzlich erschienen Remixe erstaunlich gut zu ihrer Manier. Via App macht aus dem impulsiven Tanzstück „The Workers Are on Strike“ einen kakophonischen Acid-Track, Ron Morelli begibt sich mit seinem Remix zu „He’s Been Teaching Me To Drive“ im Stakkato-Galopp in eine düstere Techno-Höhle, auf die E. Meyers jazziger Chicago House-Remix folgt. Abgerundet wird die EP von M/R mit einer entschleunigten, repetitiven Version des energetischen „Why Does Your Father Looks So Nervous“. Damit beinhaltet die EP eben jene musikalische Variation, die Gwyer in ihren Produktionen ebenfalls einbaut und mit jeder Palette eine schöne Überraschung bietet.