Foto: Unbekannt (Talla 2XLC)

Der Frankfurter DJ Talla 2XLC gilt es Urheber des Techno-Begriffs in Deutschland. Im Frankfurter Plattenladen City Music führte er eine eigene Techno-Kategorie ein, 1984 gründete er seine Partyreihe Technoclub. Tallas Vorstellung der Musik war stark von Dark Wave, Industrial und Electronic Body Music (EBM) geprägt, wie auch seine Charts From The Past aus der Februar 1993-Ausgabe der Groove. Besonderes Highlight: Seine Coverversion von Madonnas „Like A Prayer“ unter dem Namen Bigod 20, die gemeinsam mit den späteren Perlon-Gründern Zip und Markus Nikolai entstand.