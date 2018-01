Foto: Gepa Hinrichsen (DJ Koze)

Fünf Jahre, nachdem Amygdala alle Jahrescharts toppte, meldet sich DJ Koze mit einem neuen Album zurück. Knock Knock erscheint am 04. Mai 2018 auf Pampa in drei verschiedenen physischen Formaten sowie digital und lockt mit einer langen Liste von Featuregästen. Die Vorabsingle „Seeing Aliens“ kommt diesen Freitag als „Extended Breakthrough Version“ in den Läden und ist ab heute im Stream zu hören. Neben der Pampa-Künstlerin Sophia Kennedy haben sich auch namhafte Gäste wie die ehemalige Moloko-Sängerin Róisín Murphy, José Gonzalez, Kurt Wagner von Lambchop und die langjährige Koze-Kumpanin Ada angekündigt. Neben der CD-Version und einer Doppel-LP mit Bonus-7″ wird Knock Knock auch als Boxset mit zusätzlicher Instrumental-12″ und einer 10″ mit drei exklusiven Tracks erhältlich sein, auf einem davon wird Valerie Trebeljahr von Lali Puna zu hören sein.



Stream: DJ Koze – Seeing Aliens



DJ Koze – Knock Knock (Pampa)

Tracklist CD:

01. Club der Ewigkeiten

02. Bonfire

03. Moving in a liquid (feat. Eddie Fummler)

04. Colors of autumn (feat. Speech)

05. Music on my teeth (feat José Gonzaléz)

06. This is my rock (feat. Sophia Kennedy)

07. Illumination (feat. Róisín Murphy)

08. Pick up (Album)

09. Planet Hase (feat. Mano le tough)

10. Scratch that (feat. Róisín Murphy)

11. Muddy Funster (feat. Kurt Wagner)

12. Baby (How Much I LFO You)

13. Jesus

14. Lord knows

15 Seeing Aliens (Album)

16. Drone me up, Flashy (feat. Sophia Kennedy)

Tracklist Vinyl + 7″

01. Club der Ewigkeiten

02. Bonfire

03. Moving in a liquid (feat Eddie Fummler)

04. Music on my teeth (feat José Gonzaléz)

05. Colors of autumn (feat. Speech)

06. This is my rock (feat. Sophia Kennedy)

07. Illumination (feat. Róisín Murphy)

08. Planet Hase (feat. Mano le tough)

09. Pick up (Album)

10. Scratch that (feat. Róisín Murphy)

11. Muddy Funster (feat. Kurt Wagner)

12. Baby (how much i LFO you)

13. Jesus

14. Lord knows

15. Seeing Aliens (Album)

A. Drone me up, Flashy (feat. Sophia Kennedy)

B. Take A Run (feat. Ada)

Format: 2LP+7″, CD, Boxset, digital

VÖ: 19. Januar 2018