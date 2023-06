Róisín Murphy: Neues Album mit DJ Koze angekündigt

Die irische Sängerin Róisín Murphy hat ihr neues Album Hit Parade für den kommenden September angekündigt. Die 13 Tracks des Albums wurden allesamt vom Hamburger DJ Koze produziert. Róisín Murphy und DJ Koze arbeiteten dabei über sechs Jahre remote am Sound des Albums. Entstanden sind warme Hip-Hop-lastige Klänge mit leicht psychedelischem Einschlag.

Heute erscheint die dritte Singleauskopplung „Fade” mit begleitendem Video. Für die Regie war Murphy selbst verantwortlich. Gedreht wurde der Clip in ihrer Heimatstadt Arklow, die 70 Kilometer südlich von Dublin liegt.

Róisín Murphy begann ihre Karriere Mitte der Neunziger Jahre als Sängerin der experimentellen Electronica-Band Moloko. Als sich die Band 2004 auflöste, arbeitete sie als Solokünstlerin mit namhaften Producern wie Boris Dlugosch, Groove Armada, Fatboy Slim oder David Morales.

Hit Parade erscheint über das Label Ninja Tune, auf dem auch Szenegrößen wie Modeselektor, Peggy Gou oder VTSS veröffentlichen.

Das neue Soloalbum von Róisín Murphy (Foto: Ninja Tune)

Hit Parade

1/ What Not To Do

2/ CooCool

3/ The Universe

4/ Hurtz So Bad

5/ The House

6/ Spacetime

7/ Fader

8/ Free Will

9/ You Knew

10/ Can’t Replicate

11/ Crazy Ants Reprise

12/ Two Ways

13/ Eureka

Veröffentlichung: 8. September 2023

Format: digital/ vinyl