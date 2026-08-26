GROOVE Reviews: Die Alben im August 2026 (Teil 2)

Picture – Uuuuuuuu (Short Span)

Techno bedeutet für mich seit dessen Geburt immer auch Zukunft, Neues, Versprechen, Wagnis. Klar, das sind Projektionen, die standen auf keinem Etikett. Dennoch, die frühen Jahre des Genres vermittelten etwas Derartiges, vielleicht auch durch Rückkopplungseffekte mit den weltweiten gesellschaftlichen und politischen Veränderungen. Wie auch immer, eine solche Erwartungshaltung wird selten erfüllt, völlig klar, deswegen geht ein großer Teil der härteren Four-to-the-Floor-Bewegung oft an mir vorbei.

Picture aber kriegt mich, schon nach ein paar Takten. Nicht weil da Spektakuläres passieren würde – eigentlich geschieht erst einmal außer einer Bassdrum für eine Weile fast nichts. Aber dann folgen subtile Elemente und Sounds in nicht allzu gewöhnlicher Anordnung, und schon steigt das Interesse. Und reißt bis zum Ende des Albums nicht mehr ab, dank Vermeidung allzu üblicher Klang- und Arrangement-Muster. Steht doch einmal ein typischer Sound im Mittelpunkt wie in „Leeeeeee”, machen die perkussiven Elemente komische Sachen. Minimal Techno hat seine Spuren hinterlassen, wird aber nicht zitiert, Rhythmik dominiert insgesamt über Akkorde und Flächen, mündet aber nicht in Klickerklacker. Das vielzitierte Rad wird hier nicht neu erfunden, logisch, aber verdammt inspiriert geschliffen, poliert, aufgeraut oder geflammt. Zu all dem passt, dass der Act auf Bandcamp statt eines Albuminfos nur einen Satz unter den Player schreibt: „Back with more. Still burning.” Da brenn‘ ich mit. Mathias Schaffhäuser

<a href="https://pppicture.bandcamp.com/album/uuuuuuuu">Uuuuuuuu von Picture</a>