Vom 3. bis 7. Juni 2026 findet wieder das Lighthouse (LHF) in Kroatien statt. Was vor zwölf Jahren als Vision startete, um den Crew-Vibe aus Wien und München an die Adria zu bringen, ist heute eine feste Institution im Festivalkalender. Mit einer limitierten Kapazität von nur 3.500 Gäst:innen bleibt das LHF seinem Boutique-Ansatz treu: kein Massentourismus, sondern exklusives Urlaubsfeeling, gepaart mit einem erstklassigen Line-up.

Für die diesjährige Edition sind bereits über 100 Artists bestätigt. Neben HVOB und Ian Pooley treten auch Yung Singh und Aurora Halal auf. Zwischen Badehose und Bootsausflug gehören außerdem DJs wie Eris Drew, Fadi Mohem (live), Freddy K, Marie Montexier oder Ogazón zum Fixprogramm des LHF 2026. Das komplette Line-up findet ihr hier.

Wer zum wiederholten Mal den Sommerauftakt in Kroatien feiert, weiß es schon – der Rest ahnt es: Das LHF verzichtet wie in den vergangenen Jahren auf Camping-Chaos. Gäste residieren direkt vor Ort in den Hotels, Apartments oder Villen der Lanterna-Halbinsel. Wie das im letzten Jahr ausgesehen hat, erfahrt ihr in unserem Festival-Bericht.

Jetzt zum Geschäftlichen: Wir verlosen 2×2 Tickets ohne Unterkunft für das verlängerte Wochenende beim LHF vom 3. bis 7. Juni 2026. Wer dabei sein will, schickt uns bis zum 30. April 2026 eine E-Mail mit dem Betreff LHF26 und seinem vollen Namen an gewinnen@groove.de.

Das Lighthouse findet 2026 vom 3. bis 7. Juni statt

GROOVE präsentiert: Lighthouse Festival 2026



3. bis 7. Juni 2026

Lanterna, Kroatien

Tickets: ab 179 Euro