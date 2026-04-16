EventsVerlosungen

Lighthouse 2026: Das Line-up steht, wir verlosen Tickets!

Die Redaktion

Mit uns gewinnst du Tickets zum Lighthouse Festival 2026 (Foto: Lighthouse Festival)

Vom 3. bis 7. Juni 2026 findet wieder das Lighthouse (LHF) in Kroatien statt. Was vor zwölf Jahren als Vision startete, um den Crew-Vibe aus Wien und München an die Adria zu bringen, ist heute eine feste Institution im Festivalkalender. Mit einer limitierten Kapazität von nur 3.500 Gäst:innen bleibt das LHF seinem Boutique-Ansatz treu: kein Massentourismus, sondern exklusives Urlaubsfeeling, gepaart mit einem erstklassigen Line-up.

Für die diesjährige Edition sind bereits über 100 Artists bestätigt. Neben HVOB und Ian Pooley treten auch Yung Singh und Aurora Halal auf. Zwischen Badehose und Bootsausflug gehören außerdem DJs wie Eris Drew, Fadi Mohem (live), Freddy K, Marie Montexier oder Ogazón zum Fixprogramm des LHF 2026. Das komplette Line-up findet ihr hier.

Wer zum wiederholten Mal den Sommerauftakt in Kroatien feiert, weiß es schon – der Rest ahnt es: Das LHF verzichtet wie in den vergangenen Jahren auf Camping-Chaos. Gäste residieren direkt vor Ort in den Hotels, Apartments oder Villen der Lanterna-Halbinsel. Wie das im letzten Jahr ausgesehen hat, erfahrt ihr in unserem Festival-Bericht.

Jetzt zum Geschäftlichen: Wir verlosen 2×2 Tickets ohne Unterkunft für das verlängerte Wochenende beim LHF vom 3. bis 7. Juni 2026. Wer dabei sein will, schickt uns bis zum 30. April 2026 eine E-Mail mit dem Betreff LHF26 und seinem vollen Namen an gewinnen@groove.de.

Das Lighthouse findet 2026 vom 3. bis 7. Juni statt

GROOVE präsentiert: Lighthouse Festival 2026

3. bis 7. Juni 2026
Lanterna, Kroatien

Tickets: ab 179 Euro

In diesem Text

Weiterlesen

Your Love: First edition of the year with Colleen ‚Cosmo‘ Murphy and Suze Ijó

This year's first edition of Your Love takes places at Panorama Bar on Friday. Prior to the dancing, Lakuti had a few questions for Suze Ijó.
Die Redaktion -

Features

fhainest: „Aufwand und Nutzen passen bei einem Festival besser zusammen als im Club”

Feature
Das ehemalige fhainest- und heutige Shifted-Team erzählt von seinen Anfängen während der Pandemie und dem Weg hin zum eigenen Festival.

Reddit: Wo die Clubkultur zur Kommentarspalte wird

Feature
Von Ratten im Club-Klo über K-Hole-Storys bis hin zum besten Spot auf dem Dancefloor lässt sich auf Reddit über alles diskutieren.

Die Macher:innen des Good2U zum Spendenaufruf: „Ein Zuhause entsteht nicht durch perfekte Konzepte, sondern durch gelebte Praxis”

Feature
Wir haben mit den Macher:innen des Good2U über den Transformationsprozess zum Verein und die eigenen Ideale gesprochen.